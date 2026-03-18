English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala: ఏడాదికి ఒక్కసారి దక్కే శ్రీవారి అరుదైన దర్శనం.. 3 రోజుల వైభవం, ఇలా బుక్‌ చేసుకోండి!!

Tirumala: ఏడాదికి ఒక్కసారి దక్కే శ్రీవారి అరుదైన దర్శనం.. 3 రోజుల వైభవం, ఇలా బుక్‌ చేసుకోండి!!

Jyeshtabhishekam at Tirumala 2026: నిత్యం తిరుమల వేంకటేశుని దర్శించడానికి తపించిపోయే శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త. ఏడాదికి ఒక్కసారే లభించే అద్భుతమైన దర్శన భాగ్యం. నిత్యం రద్దీగా ఉండే తిరుమలలో ఈ నెలలో అరుదైన మూడు ఆస్థానాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఉగాది, శ్రీరామనవమి, శ్రీరామ పట్టాభిషేకం వైభవంగా జరగనుంది, అయితే శ్రీవారి ఆలయంలో జేష్ఠ మాసంలో నిర్వహించే జ్యేష్టాభిషేకాలు కూడా మూడు రోజులపాటు నిర్వహిస్తారు. అవి ఈ ఏడాది ఎప్పుడు? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 18, 2026, 04:11 PM IST

Trending Photos

Tirumala: ఏడాదికి ఒక్కసారి దక్కే శ్రీవారి అరుదైన దర్శనం.. 3 రోజుల వైభవం, ఇలా బుక్‌ చేసుకోండి!!

Jyeshtabhishekam at Tirumala 2026: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నిత్యం కొన్ని వేలాది మంది భక్తులు తిరుమలకు చేరుకుంటారు. అందుకే అక్కడ ప్రతిరోజూ శ్రీవారి భక్తలతో, గోవిందనామస్మరణాలతో మర్మోగుతుంది. ఇక రేపు ఉగాది సందర్భంగా తిరుమలలో ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. ఆ తరువాత శ్రీరామ నవమి, శ్రీరామ పట్టాభిషేకం కూడా ఆస్థానాలు మొత్తంగా మార్చి నెలలో మూడు జరుగుతాయి. ఆస్థానం అంటే 'దర్బారు' అని అర్థం. అయితే తిరుమలలో శ్రీవారికి జ్యేష్టమాసంలో జ్యేష్టాభిషేకాలు కూడా నిర్వహించడం కూడా ఆనవాయితీగా వస్తోంది.. ఇది స్వామివారి నిజరూప దర్శన ఉత్సవం. భక్తులు కూడా ఈ వేడుకను కనులారా తిలకించవచ్చు. ఏడాదికి ఒకసారి కలిగే అరుదైన దర్శన భాగ్యాన్ని మీరు తిలకించాలనుకుంటున్నారా? 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ జ్యేష్టాభిషేకం మూడు రోజులపాటు వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. 2026 జూన్ 26వ తేదీ నుంచి జూన్ 28వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తున్నారు . ఈ నేపథ్యంలో 2026 మార్చి 21వ తేదీ నుంచి ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించి ఉదయం 10 గంటల నుంచి జ్యేష్టాభిషేకం టికెట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అధికారిక వెబ్సైట్లో https://ttdevasthanams.ap.gov.in/ లో తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు బుక్ చేసుకోవచ్చు. 

ప్రతిఏటా శ్రీమలయప్పస్వామికి ఈ జ్యేష్టాభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రధానంగా స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులు అరిగిపోకుండా.. కళాకాంతులు తరిగిపోకుండా ఈ అభిషేకం నిర్వహించడం ఉత్తమం. అందుకే ఈ ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రతువు సంపంగి ప్రాకారం కళ్యాణమండపంలో మూడో రోజులపాటు నిర్వహిస్తారు.

 మొదటి రోజు స్వామివారికి ఉన్న సువర్ణకవచాన్ని తొలగించి.. వజ్ర కవచాలు తొడుగుతారు. శ్రీవారి ఉత్సవ మూర్తులను తిరువీధుల్లో ఊరేగిస్తారు. ఇక రెండో రోజు ముత్యాల కవచాన్ని అలంకరించి తిరువీధి ఉత్సవం నిర్వహించి, మూడో రోజు తిరుమంజనం తర్వాత బంగారు కవచాలని మళ్లీ అలంకరిస్తారు. దీన్నే జష్టాభిషేకమని పిలుస్తారు. ప్రతి ఏడాది జేష్ట మాసంలో జేష్ఠ నక్షత్రానికి ముగిసేలా మూడు రోజులపాటు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. మూడు రోజులు పాలు, పెరుగు, తేనె పవిత్ర జలాలతో స్వామివారిని అభిషేకిస్తారు. 

 ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జూన్ 20వ తేదీన తిరుప్పావడ, వసంతోత్సవం సేవలు జూన్ 21వ తేదీన నిజపాద దర్శనం, 22న కల్యాణోత్సవం, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం ఊంజల్‌సేవలు కూడా టీటీడీ రద్దు చేస్తుంది. ఇక ఈ ఉత్సవానికి సంబంధించిన టిక్కెట్‌ రూ.400 వరకు ఉంటుంది. 

 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
  శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం ఉగాది సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తదితరులు ప్రజలకు తెలుగు సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కొత్త సంవత్సరం శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులతో సుఖ సంతోషాలతో ప్రజలు ఉండాలని వారు ఆకాంక్షించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirumala Jyeshtabhishekam 2026Tirupati Balaji rare darshanTTD tickets booking 2026Tirumala festival dates June 2026

Trending News