Tirumala Laddu: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ ఎంట్రీ.. త్వరలో నోటీసులు..

Tirumala Laddu Ghee Adulteration: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (AP)లో రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో ఈడీ (ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్) ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ముడుపులు ఇచ్చిన, పుచ్చుకున్న వారి గుట్టు విప్పనుంది. హవాలా ద్వారా డబ్బులు చేతులు మారినట్లు తేలడంతో మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం PMLA (Prevention of Money Laudering Act 2002)కింద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసు ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ - ECIR నమోదు చేసింది.
అతి త్వరలో లబ్ధిదారులకు నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు పిలువనుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సీబీఐతో సహా, ACB విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి 36 మందిపై చార్జిషీటు దాఖలయ్యింది. ఈ మొత్తం వ్యాహారంలో ఇప్పటివరకూ రూ. 235 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు తేల్చింది. మరోవైపు ఈ కేసులో తిరుమల నెయ్యి వ్యవహారంలో జంతు కొవ్వు కలపలేదని సిట్ తేల్చడంతో ప్రతిపక్ష వైసీపీ ప్రభుత్వం పై ఎదురుదాడి చేస్తోంది.
మరోవైపు కూటమి పక్ష నేతలైన చంద్ర బాబు నాయుడు.. తిరుమల కల్తీ వ్యవహారం కేవలం తిరుమలకే పరిమితం కాలేదు. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాలన్నింటిలో ఈ కల్లీ నెయ్యి కలిసినట్టు చెప్పారు. ఇందులో సింథటిక్ కలర్స్ పాటు బాత్రూమ్ క్లీనర్ ను కూడా కలిపినట్టు తాజాగా చంద్రబాబు బాంబ్ పేల్చారు. మొత్తంగా ఏపీలో పాలక, ప్రతిపక్షాలు తమ రాజకీయ స్వార్థానికి తిరుమల వెంకన్న స్వామిని మధ్యలో లాగడం ఏమిటనేది హిందూ సంస్థల నుంచి వస్తోన్న ప్రశ్న. ఏది ఏమైనా ఈ వ్యవహారంలో లోగట్టు పెరుమాళ్లకే ఎరక అంటున్నారు వెంకన్న భక్తులు.
