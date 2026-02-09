English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tirumala Laddu: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ ఎంట్రీ.. త్వరలో నోటీసులు..

Tirumala Laddu: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ ఎంట్రీ.. త్వరలో నోటీసులు..

Tirumala Laddu: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం తిరుమల కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం చుట్టే తిరుగుతుంది. ఇది ఏపీ పాలిటిక్స్ ను మాత్రమే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా కోట్లాది హిందూ భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడి ఉంది. ఇప్పటికే కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సెట్.. అందులో కల్తీ జరిగిందనే చెప్పారు కానీ.. ఇతర జంతువుల కొవ్వు లేదని తేల్చింది. తాజాగా ఈ తిరుమల కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో ఈడీ (Enforcement Directorate) ఎంట్రీ ఇచ్చింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 9, 2026, 09:30 AM IST

Tirumala Laddu: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఈడీ ఎంట్రీ.. త్వరలో నోటీసులు..

Tirumala Laddu Ghee Adulteration: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (AP)లో రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో ఈడీ (ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్) ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ముడుపులు ఇచ్చిన, పుచ్చుకున్న వారి గుట్టు విప్పనుంది. హవాలా ద్వారా డబ్బులు చేతులు మారినట్లు తేలడంతో మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం PMLA (Prevention of Money Laudering Act 2002)కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేసు ఇన్ఫర్మేషన్‌ రిపోర్ట్‌ - ECIR నమోదు చేసింది. 



అతి త్వరలో లబ్ధిదారులకు నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు పిలువనుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సీబీఐతో సహా, ACB విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి 36 మందిపై చార్జిషీటు దాఖలయ్యింది. ఈ మొత్తం వ్యాహారంలో ఇప్పటివరకూ రూ. 235 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు తేల్చింది. మరోవైపు ఈ కేసులో తిరుమల నెయ్యి వ్యవహారంలో జంతు కొవ్వు కలపలేదని సిట్ తేల్చడంతో ప్రతిపక్ష వైసీపీ ప్రభుత్వం పై ఎదురుదాడి చేస్తోంది.

మరోవైపు కూటమి పక్ష నేతలైన చంద్ర బాబు నాయుడు.. తిరుమల కల్తీ వ్యవహారం కేవలం తిరుమలకే పరిమితం కాలేదు. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఆలయాలన్నింటిలో ఈ కల్లీ నెయ్యి కలిసినట్టు చెప్పారు. ఇందులో సింథటిక్ కలర్స్ పాటు బాత్రూమ్ క్లీనర్ ను కూడా కలిపినట్టు తాజాగా చంద్రబాబు బాంబ్ పేల్చారు. మొత్తంగా ఏపీలో పాలక, ప్రతిపక్షాలు తమ రాజకీయ స్వార్థానికి తిరుమల వెంకన్న స్వామిని మధ్యలో లాగడం ఏమిటనేది హిందూ సంస్థల నుంచి వస్తోన్న ప్రశ్న.  ఏది ఏమైనా ఈ వ్యవహారంలో లోగట్టు పెరుమాళ్లకే ఎరక అంటున్నారు వెంకన్న భక్తులు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TTD LadduTTD Laddu Ghee Adulteration IssueED InvestigationEnforcement Directorate Live UpdatesTirumala News

