English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala Laddu: ఏపీ రాజకీయాలను హీట్ ఎక్కిస్తున్న తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారం..

Tirumala Laddu: ఏపీ రాజకీయాలను హీట్ ఎక్కిస్తున్న తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారం..

Tirumala Laddu:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. అంతేకాదు తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం ఏపీ పాలిటిక్స్ ను వేడెక్కిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే దీనిపై స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ను నివేదికను ఆధారంగా చేసుకొని గత ప్రభుత్వ హయాములో జరిగిన విషయాలను బయటపెట్టనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
rakul preet singh
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
5
YS Jagan
YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
Tirumala Laddu: ఏపీ రాజకీయాలను హీట్ ఎక్కిస్తున్న తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారం..

TTD Laddu News: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం AP రాజకీయాలను హీటెక్కిస్తోంది.  ఈ అంశంపై తాజాగా వెలువడిన SIT  నివేదికను ఆధారంగా చేసుకుని, వైసీపీ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలను ప్రజల ముందు ఉంచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ మేరకు ఈ రోజు  సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు భేటీ కాబోతున్నారు. సిట్ నివేదికలో జంతు కొవ్వు  ప్రస్తావనే లేదని YCP వాదిస్తుండగా.. ఆ ప్రచారాన్ని బలంగా తిప్పికొట్టేందుకు కూటమి సర్కార్‌ ప్లాన్‌ ఆఫ్‌ యాక్షన్‌ రెడీ చేస్తోంది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ కూటమి నేతలు భేటీ అవుతున్నారని తెలుస్తోంది. త్వరలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ కల్తీ నెయ్యి అంశంపై ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టి, దోషులను చట్టం ముందు నిలబెట్టే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయనున్నారు. ఈ భేటీలో  కేవలం తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి అంశమే కాకుండా, రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికలు, పెండింగ్‌లో ఉన్న నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ గురించి కూడా చర్చించబోతున్నట్లు సమాచారం.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumala NewsTirumala Laddu IssueTTD EOTirumala Ghee RowTirumala temple

Trending News