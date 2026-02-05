Tirumala Laddu: ఏపీ రాజకీయాలను హీట్ ఎక్కిస్తున్న తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారం..

TTD Laddu News: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం AP రాజకీయాలను హీటెక్కిస్తోంది. ఈ అంశంపై తాజాగా వెలువడిన SIT నివేదికను ఆధారంగా చేసుకుని, వైసీపీ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలను ప్రజల ముందు ఉంచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.
ఈ మేరకు ఈ రోజు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు భేటీ కాబోతున్నారు. సిట్ నివేదికలో జంతు కొవ్వు ప్రస్తావనే లేదని YCP వాదిస్తుండగా.. ఆ ప్రచారాన్ని బలంగా తిప్పికొట్టేందుకు కూటమి సర్కార్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రెడీ చేస్తోంది.
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ కూటమి నేతలు భేటీ అవుతున్నారని తెలుస్తోంది. త్వరలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ కల్తీ నెయ్యి అంశంపై ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టి, దోషులను చట్టం ముందు నిలబెట్టే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయనున్నారు. ఈ భేటీలో కేవలం తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి అంశమే కాకుండా, రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికలు, పెండింగ్లో ఉన్న నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ గురించి కూడా చర్చించబోతున్నట్లు సమాచారం.
