Tirumala Laddu: తిరుమలలో సరికొత్త రికార్డు.. రూ.13.95 కోట్ల లడ్డూ విక్రయాలతో రూ.567 కోట్ల ఆదాయం

Tirumala Laddu Record Sales: ఎన్ని వివాదాలు ఉన్నా.. ఎంత రాజకీయం నడిచినా తిరుమల లడ్డూకు ఉన్న పవిత్రత ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అందుకే భక్తులు భారీగా లడ్డూలను కొనుగోలు చేస్తూ స్వామివారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు.కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, ఆపదమొక్కులవాడు తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదం అంటే భక్తులకు అమితమైన విశ్వాసం. శ్రీవారి లడ్డూ రుచి, దానికున్న ప్రాముఖ్యత ప్రపంచ ప్రసిద్ధి. తాజాగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి టీటీడీ లడ్డూ విక్రయాల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి.
Also Read: Voice And SMS Packs: మొబైల్ వినియోగదారులకు తీపి కబురు.. డేటా లేకుండా రీచార్జ్ ప్లాన్స్
ఏడుకొండల స్వామి దర్శనానికి వెళ్లే ప్రతి భక్తుడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు తనతో పాటు పవిత్రమైన లడ్డూ ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్లడం ఒక ఆనవాయితీ. కొండపై ఎంత రద్దీ ఉన్నా.. స్వామి లడ్డూ కోసం భక్తులు గంటల తరబడి వేచి ఉంటారు. అయితే ఈ భక్తి విశ్వాసమే ఇప్పుడు సరికొత్త రికార్డులకు వేదికైంది. 2025–26 వార్షిక సంవత్సరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లడ్డూ విక్రయాల్లో మునుపెన్నడూ లేని ఘనతను నమోదు చేసింది. రోజుకి 4 లక్షల లడ్డూలు విక్రయం చేస్తుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 13.95 కోట్ల లడ్డూలను విక్రయించి.. సుమారు రూ.567 కోట్లు టీటీడీకి లభించింది.
Also Read: Hyderabad: 14 సార్లు జీవన్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ బీఫామ్ ఇచ్చాం.. రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు సరికాదు
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ గణాంకాలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రతి రోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమల స్వామిని దర్శించుకుంటుండటంతో.. వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ అత్యంత నాణ్యమైన లడ్డూలను అందిస్తోంది. సుమారు 200 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న ఈ లడ్డూ ప్రసాదం కాలానుగుణంగా భక్తుల మన్ననలను పొందుతూనే ఉంది. 1790 నుంచి 1840 మధ్య కాలంలో తిరుమలలో లడ్డూ తయారీ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మరాఠా రాజు రఘోజి భోంస్లే పాలనలో స్వామివారికి లడ్డూను నివేదించే సాంప్రదాయం మొదలైందని చరిత్ర చెబుతోంది. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఈ ప్రసాదం విశిష్టత ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
Also Read: YS Jagan Padayatra: చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీ మొత్తం తిరోగమనం: వైఎస్ జగన్
సాంకేతికత పెరుగుతున్నా.. భక్తుల సంఖ్య లక్షలు దాటుతున్నా లడ్డూ రుచిలో, నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో తయారుచేస్తోంది. నెయ్యి, శనగపిండి, చక్కెర, ఇలాచి, పచ్చకర్పూరం వంటి దినుసులను ఉపయోగించి పొటులో అత్యంత పవిత్రంగా లడ్డూలను తయారు చేస్తారు. పెరిగిన డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సరఫరా చేయడంలో టీటీడీ యంత్రాంగం విజయం సాధించిందని ఈ రికార్డు విక్రయాలు నిరూపిస్తున్నాయి. మొత్తానికి శ్రీవారి లడ్డూ కేవలం ఒక ప్రసాదం మాత్రమే కాదు కోట్లాది మంది భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఏడాది నమోదైన రికార్డు విక్రయాలు తిరుమల వైభవాన్ని మరోసారి చాటిచెప్పాయి.
