Tirumala Laddu: తిరుమలలో సరికొత్త రికార్డు.. రూ.13.95 కోట్ల లడ్డూ విక్రయాలతో రూ.567 కోట్ల ఆదాయం

Tirumala Laddu All Time Record Sales Worth Of Rs 567 Crore In 2025 26 Year: తిరుమల లడ్డూకు ఉన్న రుచి, పవిత్రత ప్రపంచంలో ఏ లడ్డూకు ఉండదు. అలాంటి లడ్డూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా లడ్డూ విక్రయాలు జరగ్గా.. భారీగా టీటీడీకి ఆదాయం సమకూరింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:34 PM IST

TRAI: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ ఊరట.. డేటా వాడని వారికి చౌకగా వాయిస్ కాల్స్!
5
TRAI new rules 2026
TRAI: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ ఊరట.. డేటా వాడని వారికి చౌకగా వాయిస్ కాల్స్!
Bank Holiday 9 April: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు..ఇప్పుడే పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోండి..అత్యవసరంగా సెలవు ఎందుకంటే?
5
Bank Holiday
Bank Holiday 9 April: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు..ఇప్పుడే పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోండి..అత్యవసరంగా సెలవు ఎందుకంటే?
IIT Baba Marriage: యువ ఇంజనీర్‌ను పెళ్లాడిన కుంభమేళ ఐఐటీ బాబా.. ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
6
IIT Baba marriage
IIT Baba Marriage: యువ ఇంజనీర్‌ను పెళ్లాడిన కుంభమేళ ఐఐటీ బాబా.. ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
Post Office Scheme: చిన్న పొదుపు ..పెద్ద మొత్తం.. రోజుకు రూ. 300పొదుపు చేస్తే చేతికి రూ. 15లక్షలు..!!
5
Business News
Post Office Scheme: చిన్న పొదుపు ..పెద్ద మొత్తం.. రోజుకు రూ. 300పొదుపు చేస్తే చేతికి రూ. 15లక్షలు..!!
Tirumala Laddu Record Sales: ఎన్ని వివాదాలు ఉన్నా.. ఎంత రాజకీయం నడిచినా తిరుమల లడ్డూకు ఉన్న పవిత్రత ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అందుకే భక్తులు భారీగా లడ్డూలను కొనుగోలు చేస్తూ స్వామివారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు.కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, ఆపదమొక్కులవాడు తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదం అంటే భక్తులకు అమితమైన విశ్వాసం. శ్రీవారి లడ్డూ రుచి, దానికున్న ప్రాముఖ్యత ప్రపంచ ప్రసిద్ధి. తాజాగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి టీటీడీ లడ్డూ విక్రయాల్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. 

Also Read: Voice And SMS Packs: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు తీపి కబురు.. డేటా లేకుండా రీచార్జ్‌ ప్లాన్స్‌

ఏడుకొండల స్వామి దర్శనానికి వెళ్లే ప్రతి భక్తుడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు తనతో పాటు పవిత్రమైన లడ్డూ ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్లడం ఒక ఆనవాయితీ. కొండపై ఎంత రద్దీ ఉన్నా.. స్వామి లడ్డూ కోసం భక్తులు గంటల తరబడి వేచి ఉంటారు. అయితే ఈ భక్తి విశ్వాసమే ఇప్పుడు సరికొత్త రికార్డులకు వేదికైంది. 2025–26 వార్షిక సంవత్సరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లడ్డూ విక్రయాల్లో మునుపెన్నడూ లేని ఘనతను నమోదు చేసింది. రోజుకి 4 లక్షల లడ్డూలు విక్రయం చేస్తుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 13.95 కోట్ల లడ్డూలను విక్రయించి.. సుమారు రూ.567 కోట్లు టీటీడీకి లభించింది.

Also Read: Hyderabad: 14 సార్లు జీవన్‌ రెడ్డికి కాంగ్రెస్‌ బీఫామ్‌ ఇచ్చాం.. రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు సరికాదు

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ గణాంకాలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రతి రోజూ లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమల స్వామిని దర్శించుకుంటుండటంతో.. వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ అత్యంత నాణ్యమైన లడ్డూలను అందిస్తోంది. సుమారు 200 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న ఈ లడ్డూ ప్రసాదం కాలానుగుణంగా భక్తుల మన్ననలను పొందుతూనే ఉంది. 1790 నుంచి 1840 మధ్య కాలంలో తిరుమలలో లడ్డూ తయారీ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మరాఠా రాజు రఘోజి భోంస్లే పాలనలో స్వామివారికి లడ్డూను నివేదించే సాంప్రదాయం మొదలైందని చరిత్ర చెబుతోంది. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఈ ప్రసాదం విశిష్టత ఏమాత్రం తగ్గలేదు.

Also Read: YS Jagan Padayatra: చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీ మొత్తం తిరోగమనం: వైఎస్‌ జగన్‌

సాంకేతికత పెరుగుతున్నా.. భక్తుల సంఖ్య లక్షలు దాటుతున్నా లడ్డూ రుచిలో, నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో తయారుచేస్తోంది. నెయ్యి, శనగపిండి, చక్కెర, ఇలాచి, పచ్చకర్పూరం వంటి దినుసులను ఉపయోగించి పొటులో అత్యంత పవిత్రంగా లడ్డూలను తయారు చేస్తారు. పెరిగిన డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా సరఫరా చేయడంలో టీటీడీ యంత్రాంగం విజయం సాధించిందని ఈ రికార్డు విక్రయాలు నిరూపిస్తున్నాయి. మొత్తానికి శ్రీవారి లడ్డూ కేవలం ఒక ప్రసాదం మాత్రమే కాదు కోట్లాది మంది భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఏడాది నమోదైన రికార్డు విక్రయాలు తిరుమల వైభవాన్ని మరోసారి చాటిచెప్పాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

