  • Tirumala: అలిపిరి వద్ద జింకపై చిరుత దాడి.. భక్తులు దర్శనానికి అలా వెళ్లకూడదు, అలెర్ట్ చేసిన అధికారులు..!

Tirumala: అలిపిరి వద్ద జింకపై చిరుత దాడి.. భక్తులు దర్శనానికి అలా వెళ్లకూడదు, అలెర్ట్ చేసిన అధికారులు..!

Tirumala Leopard Attack Near Alipiri: తిరుమల అలిపిరి వద్ద మరోసారి చిరుత సంచారం కలకలం రేపుతోంది. అలిపిరి వద్ద జింకపై చిరు దాడి చేసింది. ద్విచక్ర వాహనాల పార్కింగ్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన ఉదయం 3:30 గంటల సమయంలో చోటుచేసుకుంది. ఇక వెంటనే అప్రమత్తమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిబ్బంది భక్తులకు అలర్ట్ జారీ చేశారు. దర్శనానికి గుంపులుగా వెళ్లాలని హెచ్చరించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 4, 2026, 10:57 AM IST

Tirumala: అలిపిరి వద్ద జింకపై చిరుత దాడి.. భక్తులు దర్శనానికి అలా వెళ్లకూడదు, అలెర్ట్ చేసిన అధికారులు..!

Tirumala Leopard Attack Near Alipiri: తిరుమలలో కొన్ని రోజులుగా చిరుత సంచారం కలకలం రేపుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తిరుమల మెట్ల మార్గం, ఘాట్‌ రోడ్డు మార్గాల్లో అక్కడక్కడ చిరుత సంచారం కనిపించిన ఘటనలు జరిగాయి. తాజాగా మరోసారి అలిపిరి వద్ద ఓ చిరుత జింకపై దాడి చేసి చంపేసింది. ఈ ఘటన ఈరోజు ఉదయం 3:30 గంటల సమయంలో అలిపిరి టూ వీలర్ పార్కింగ్ వద్ద చోటు చేసుకుంది. ఇక వెంటనే అప్రమత్తమైన టీటీడీ సిబ్బంది చిరుత ఘటనతో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. అంతేకాదు కేవలం గుంపులుగా మాత్రమే శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లాలని కోరింది. వెంటనే అధికారులు చిరుత జాడలు కనుగొనేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

యథావిధిగా అన్నప్రసాధన
నిన్న చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా తిరుమలలో శ్రీవారి ఆలయం ఉదయం 9 గంటలకు ఆలయం తలుపులు మూసేశారు. మళ్ళీ తిరిగి రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. మధ్యాహ్నం 3:26 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా ఈ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఆలయాన్ని మూసివేశారు. ఆ తర్వాత ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యాహవచనం, కైంకర్యాలు నిర్వహించిన తర్వాత భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించారు. 

అదేవిధంగా మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాదం కాంప్లెక్స్‌లో కూడా రాత్రి ఏడున్నర గంటలకు తెరిచారు. వంటశాల శుద్ధి అనంతరం రాత్రి 8 నుంచి భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణ, లడ్డు కౌంటర్లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. 

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ క్రీడా ప్రముఖులు..
ఈరోజు ఉదయం పలువురు సినీ రాజకీయ క్రీడ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో శ్రీవారి సేవలో పాల్గొని వారి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు. తెలంగాణ రాజ్యసభ సభ్యులు జీ కృష్ణయ్య, భారత మాజీ క్రికెటర్ వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్ కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు.
అంతే కాదు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోదరుడు అయిన ప్రహ్లాద మోదీ కూడా తిరుమల కు చేరుకొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక సినీ రంగానికి చెందిన నీలగిరి రవి, నటి మిత్ర శర్మలు వేరువేరుగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
 

