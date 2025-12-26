English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala News: టీటీడీ కీలక నిర్ణయం.. ఆన్ లైన్ లోనే శ్రీవాణి కోటా టిక్కెట్లు..

Tirumala News: టీటీడీ కీలక నిర్ణయం.. ఆన్ లైన్ లోనే శ్రీవాణి కోటా టిక్కెట్లు..

Tirumala News: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మరో సంచలనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత వైయస్ఆర్సీపీ హయాంలో  అప్పటికపుడు తిరుమల వచ్చే  విదేశీ భక్తులకు, కేవలం తక్కువ సమయంలో శ్రీవారి దర్శనం చేసుకునేవాళ్లకు  శ్రీవాణి కోటా పేరిట టిక్కెట్లు జారీ చేయడం మొదలు పెట్టారు. తాజాగా ఈ శ్రీవాణి టిక్కెట్లపై టీటీడీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాను. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 01:40 PM IST

Trending Photos

Divvela Madhuri: అనసూయ బికినీలంటే అసహ్యం.!. శివాజీ రచ్చలో రంగంలోకి దివ్వెల మాధురీ.. ఏమనిందంటే..?
7
Divvela Madhuri
Divvela Madhuri: అనసూయ బికినీలంటే అసహ్యం.!. శివాజీ రచ్చలో రంగంలోకి దివ్వెల మాధురీ.. ఏమనిందంటే..?
Netra Yoga Astrology: జనవరి 15న శని, శుక్ర గ్రహాల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లక్కీ జాక్పాట్..
7
Astrology
Netra Yoga Astrology: జనవరి 15న శని, శుక్ర గ్రహాల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లక్కీ జాక్పాట్..
TGSRTC Jobs: TGSRTCలో కొలువుల జాతర.. 198 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!
5
TGSRTC Notification 2025
TGSRTC Jobs: TGSRTCలో కొలువుల జాతర.. 198 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!
DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
5
Dmho Job Notification
DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
Tirumala News: టీటీడీ కీలక నిర్ణయం.. ఆన్ లైన్ లోనే శ్రీవాణి కోటా టిక్కెట్లు..

తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు ఆది బిగ్‌ అప్‌డేట్‌. ఇప్పటి వరకూ ఆప్‌లైన్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు,  ఇక ఆన్‌లైన్‌లో అందనున్నాయి. జనవరి నుంచి ఈ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే, తిరుమలలో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్లు లభించేలా నిబంధనలు ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది. భక్తులు పడుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ ఈ మార్పులు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. 

Add Zee News as a Preferred Source

భక్తులు తిరుపతిలో ఉన్నారని జియో మ్యాపింగ్ ద్వార అక్కడే ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వారి మొబైల్ లో శ్రీవాణి ఆన్ లైన్ టిక్కెట్స్ ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పారు.  ఇక జగన్ హయాంలో ప్రవేశపెట్టిన శ్రీవాణి టికెట్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతో తిరుమల సహా దేశంలో దేవాలయాల పున:రుద్దరణకు ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టారు. మొత్తంగా  శ్రీవాణి టికెట్స్ వల్ల విదేశీ భక్తులు, ఇతర రాష్ట్రాల భక్తులు సులభతరం అయింది.  

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం  తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్ లో వేచి ఉన్నారు. క్యూలైన్‌లోని భక్తులకు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్నప్రసాదం, పాలు, తాగునీరు అందిస్తున్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 72వేల 355 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 37వేల 154 మంది తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 4.12 కోట్ల రూపాయలు వచ్చిందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

tirumalaTTDTirumala Tirupathi DevastanamTTD Booking PortalVaikuta dwara darshan

Trending News