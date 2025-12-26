Tirumala News: టీటీడీ కీలక నిర్ణయం.. ఆన్ లైన్ లోనే శ్రీవాణి కోటా టిక్కెట్లు..

తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు ఆది బిగ్ అప్డేట్. ఇప్పటి వరకూ ఆప్లైన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు, ఇక ఆన్లైన్లో అందనున్నాయి. జనవరి నుంచి ఈ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే, తిరుమలలో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఆన్లైన్లో టికెట్లు లభించేలా నిబంధనలు ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది. భక్తులు పడుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ ఈ మార్పులు చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
భక్తులు తిరుపతిలో ఉన్నారని జియో మ్యాపింగ్ ద్వార అక్కడే ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వారి మొబైల్ లో శ్రీవాణి ఆన్ లైన్ టిక్కెట్స్ ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పారు. ఇక జగన్ హయాంలో ప్రవేశపెట్టిన శ్రీవాణి టికెట్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతో తిరుమల సహా దేశంలో దేవాలయాల పున:రుద్దరణకు ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టారు. మొత్తంగా శ్రీవాణి టికెట్స్ వల్ల విదేశీ భక్తులు, ఇతర రాష్ట్రాల భక్తులు సులభతరం అయింది.
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్ లో వేచి ఉన్నారు. క్యూలైన్లోని భక్తులకు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్నప్రసాదం, పాలు, తాగునీరు అందిస్తున్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 72వేల 355 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 37వేల 154 మంది తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 4.12 కోట్ల రూపాయలు వచ్చిందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
