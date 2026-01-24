English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala Ratha Saptami: రథ సప్తమి సందర్భంగా తిరుమలలో మినీ బ్రహ్మోత్సవం..

Tirumala Ratha Saptami: రథ సప్తమి సందర్భంగా తిరుమలలో మినీ బ్రహ్మోత్సవం..

Tirumala Ratha Saptami: రేపు రథసప్తమి పర్వదినం. రథసప్తమి అంటే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యభగవానుడి పుట్టిన రోజు. ఈ వేడుకను దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇక తిరుమలలో కలియుగ వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందిన తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో రథసప్తమి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 10:43 AM IST

Trending Photos

Budget 2026: సీనియర్ సీటిజన్లు ఏం డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు? వారి గోడును నిర్మలమ్మ వింటారా?
5
Budget 2026
Budget 2026: సీనియర్ సీటిజన్లు ఏం డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు? వారి గోడును నిర్మలమ్మ వింటారా?
PM Kisan: రైతు చనిపోతే పీఎం కిసాన్ డబ్బు ఎవరికి వస్తుంది? వారసులు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా?
5
PM KISAN scheme
PM Kisan: రైతు చనిపోతే పీఎం కిసాన్ డబ్బు ఎవరికి వస్తుంది? వారసులు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా?
Tamannaah: ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి అతనితో ముచ్చట్లు..12 ఏళ్లగా అతనితోనే.. విజయవర్మకి పెద్ద షాక్..!
6
Tamannaah viral video
Tamannaah: ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి అతనితో ముచ్చట్లు..12 ఏళ్లగా అతనితోనే.. విజయవర్మకి పెద్ద షాక్..!
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
5
Daily Rasifal Telugu
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
Tirumala Ratha Saptami: రథ సప్తమి సందర్భంగా తిరుమలలో మినీ బ్రహ్మోత్సవం..

Tirumala Ratha Saptami Mini Brahmothsavalu: రథ సప్తమి రోజు తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర  శ్రీవారికి ప్రత్యేక వాహన సేవలు జరుగుతాయి. రథసప్తమి ఒక్క రోజున తిరుమల శ్రీవారు ఏడు వాహనాలపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. రథసప్తమి రోజు సూర్యదేవుడు కశ్యపుడు, అతిథిలకు జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అతిథి గర్భాన జన్మించిన కారణంగా ఆదిత్యుడు అయ్యాడు. ప్రపంచానికి జ్ఞానం ప్రసాదించాడని వేదాలు చెప్తున్నాయి. ఇంతటి పవిత్రమైన రథసప్తమిని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. శ్రీవారి వాహన సేవలు అన్నీ కూడా ఒకే రోజు నిర్వహిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రథసప్తమి రోజు తిరుమలలో శ్రీవారికి  వాహన సేవలు సూర్యోదయంతోనే ప్రారంభం అవుతాయి. తొలుత  సూర్యప్రభ వాహనం, అనంతరం చిన్న శేష వాహనం, తరువాత  గరుడ వాహనం, ఉదయం చిట్టచివరిగా  హనుమంత వాహన సేవలు జరుగుతాయి. తిరిగి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ  వాహన సేవలు మొదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరుగుతుంది. సాయంత్రం తొలుత  కల్పవృక్ష వాహనం, చీకటి పడుతుండగా  సర్వభూపాల వాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు. ఇక  రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవతో ఉత్సవం ముగుస్తుంది. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

సాధారణంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో ఒక్కో రోజు రెండు వాహన సేవలు జరుగుతాయి. కానీ ఒకేరోజు ఇలా ఏడు వాహనాలపై ఊరేగే మలయప్ప స్వామిని దర్శించే భాగ్యం కేవలం రథసప్తమి రోజునే దొరుకుతుంది. ఇందుకుగాను భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో  తరలి వస్తుంటారు. టీటీడీ భక్తుల కోసం  అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumala Mini BrahmothsavaluTirumala Ratha SaptamiTirumala Darshan CancelledTTD Latest NewsTirupati temple updates

Trending News