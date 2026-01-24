Tirumala Ratha Saptami: రథ సప్తమి సందర్భంగా తిరుమలలో మినీ బ్రహ్మోత్సవం..

Tirumala Ratha Saptami Mini Brahmothsavalu: రథ సప్తమి రోజు తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర శ్రీవారికి ప్రత్యేక వాహన సేవలు జరుగుతాయి. రథసప్తమి ఒక్క రోజున తిరుమల శ్రీవారు ఏడు వాహనాలపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. రథసప్తమి రోజు సూర్యదేవుడు కశ్యపుడు, అతిథిలకు జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అతిథి గర్భాన జన్మించిన కారణంగా ఆదిత్యుడు అయ్యాడు. ప్రపంచానికి జ్ఞానం ప్రసాదించాడని వేదాలు చెప్తున్నాయి. ఇంతటి పవిత్రమైన రథసప్తమిని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. శ్రీవారి వాహన సేవలు అన్నీ కూడా ఒకే రోజు నిర్వహిస్తారు.
రథసప్తమి రోజు తిరుమలలో శ్రీవారికి వాహన సేవలు సూర్యోదయంతోనే ప్రారంభం అవుతాయి. తొలుత సూర్యప్రభ వాహనం, అనంతరం చిన్న శేష వాహనం, తరువాత గరుడ వాహనం, ఉదయం చిట్టచివరిగా హనుమంత వాహన సేవలు జరుగుతాయి. తిరిగి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వాహన సేవలు మొదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరుగుతుంది. సాయంత్రం తొలుత కల్పవృక్ష వాహనం, చీకటి పడుతుండగా సర్వభూపాల వాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు. ఇక రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవతో ఉత్సవం ముగుస్తుంది.
సాధారణంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో ఒక్కో రోజు రెండు వాహన సేవలు జరుగుతాయి. కానీ ఒకేరోజు ఇలా ఏడు వాహనాలపై ఊరేగే మలయప్ప స్వామిని దర్శించే భాగ్యం కేవలం రథసప్తమి రోజునే దొరుకుతుంది. ఇందుకుగాను భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు. టీటీడీ భక్తుల కోసం అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
