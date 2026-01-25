Tirumala Ratha Saptami: తిరుమలలో ఘనంగా రథ సప్తమి వేడుకలు.. మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు..

Tirumala Ratha Saptami Mini BRahmothsavalu: తిరుమలలో శ్రీవారు మల్లప్ప స్వామి వారి రూపంలో రథ సప్తమి వేడుకల్లో దర్శనమివ్వనున్నారు. మలయప్ప స్వామి విహరించనున్న తిరువీధుల్లో సకల ఏర్పాట్లూ చేపట్టారు. మూలమూర్తికి తెల్లవారుజామున నిత్యకైంకర్యాలు నిర్వహించారు. అవి పూర్తయ్యాక ఉదయం 5.30 గంటలకు మలయప్ప స్వామిని ఆలయం నుంచి వాహన మండపానికి చేర్చారు. అక్కడ విశేష సమర్పణ అనంతరం సూర్యోదయానికి ముందే సర్కారు హారతితో వాహనసేవ ప్రారంభమయ్యింది.
రథసప్తమి రోజు సూర్యదేవుడు జన్మించాడని, ప్రపంచానికి జ్ఞానం ప్రసాదించాడని వేదాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతటి పవిత్రమైన రథసప్తమిని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. శ్రీవారి వాహన సేవలు అన్నీ కూడా ఒకే రోజు నిర్వహిస్తారు. ఇందుకుగాను ఆలయ మహద్వారం నుంచి స్వామివారి సన్నిధి వరకు వివిధ రకాల పుష్పాలు, విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. ఇందుకు పది టన్నుల సంప్రదాయ పువ్వులు వినియోగించారు.
ముందుగా సూర్యప్రభ వాహనం, అనంతరం చిన్న శేష వాహనం, తరువాత గరుడ వాహనం, ఉదయం చిట్టచివరిగా హనుమంత వాహన సేవలు జరుగుతాయి. తిరిగి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వాహన సేవలు మొదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరుగుతుంది. సాయంత్రం ముందుగా కల్పవృక్ష వాహనం, చీకటి పడుతుండగా సర్వభూపాల వాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు. ఇక రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవతో ఉత్సవం ముగుస్తుంది
సాధారణంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో ఒక్కో రోజు రెండు వాహన సేవలు జరుగుతాయి. కానీ ఒకేరోజు ఇలా ఏడు వాహనాలపై ఊరేగే మలయప్ప స్వామిని దర్శించే భాగ్యం కేవలం రథసప్తమి రోజునే దొరుకుతుంది. ఇందుకుగాను భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో తిరుమలకు తరలి వచ్చారు. దీనికి తోడు వరుస సెలవుల కారణంగా తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. తిరుపతిలో స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు జారీ చేయకపోవడంతో భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు వచ్చి క్యూలైన్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. సాయంత్రానికి వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి, రింగురోడ్డులోని సేవాసదన్ వరకు వరుసల్లో వేచి ఉన్నారు. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 16 గంటలు పడుతోంది.
