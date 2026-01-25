English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala Ratha Saptami: తిరుమలలో ఘనంగా రథ సప్తమి వేడుకలు.. మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు..

Tirumala Ratha Saptami: తిరుమలలో ఘనంగా రథ సప్తమి వేడుకలు.. మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు..

Tirumala Ratha Saptami: నేడు రథసప్తమి పర్వదినం, అంటే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్య భగవానుడి జయంతి. ఈ సందర్భంగా  తిరుమలలో రథసప్తమి మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. సూర్యోదయం నుంచి చంద్రోదయం వరకు మలయప్ప స్వామివారు ఏడు విభిన్న వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తకోటిని అనుగ్రహిస్తారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:37 AM IST

Trending Photos

Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
5
Daily Rasifal Telugu
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
Nandamuri Mokshagna Debut Movie: నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ సినిమాని ఆపుతుంది ఎవరో తెలుసా..!
5
Nandamuri Mokshagna
Nandamuri Mokshagna Debut Movie: నందమూరి మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ సినిమాని ఆపుతుంది ఎవరో తెలుసా..!
Shukra Shani Yuti: 30 యేళ్ల తర్వాత శుక్ర, శనిదేవుల అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్..
6
shukra shani yuti effects
Shukra Shani Yuti: 30 యేళ్ల తర్వాత శుక్ర, శనిదేవుల అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్..
Dhanush Mrunal Thakur Marriage: ఘనంగా ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. తరలి వచ్చిన అతిరథ మహారధులు..!
5
Dhanush Mrunal Thakur marriage
Dhanush Mrunal Thakur Marriage: ఘనంగా ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. తరలి వచ్చిన అతిరథ మహారధులు..!
Tirumala Ratha Saptami: తిరుమలలో ఘనంగా రథ సప్తమి వేడుకలు.. మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు..

Tirumala Ratha Saptami Mini BRahmothsavalu: తిరుమలలో శ్రీవారు మల్లప్ప స్వామి వారి రూపంలో రథ సప్తమి వేడుకల్లో దర్శనమివ్వనున్నారు. మలయప్ప స్వామి విహరించనున్న తిరువీధుల్లో సకల ఏర్పాట్లూ చేపట్టారు. మూలమూర్తికి తెల్లవారుజామున నిత్యకైంకర్యాలు నిర్వహించారు. అవి పూర్తయ్యాక ఉదయం 5.30 గంటలకు మలయప్ప స్వామిని ఆలయం నుంచి వాహన మండపానికి చేర్చారు. అక్కడ విశేష సమర్పణ అనంతరం సూర్యోదయానికి ముందే సర్కారు హారతితో వాహనసేవ ప్రారంభమయ్యింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

రథసప్తమి రోజు సూర్యదేవుడు జన్మించాడని, ప్రపంచానికి జ్ఞానం ప్రసాదించాడని వేదాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతటి పవిత్రమైన రథసప్తమిని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. శ్రీవారి వాహన సేవలు అన్నీ కూడా ఒకే రోజు నిర్వహిస్తారు. ఇందుకుగాను ఆలయ మహద్వారం నుంచి స్వామివారి సన్నిధి వరకు వివిధ రకాల పుష్పాలు, విద్యుత్‌ దీపాలతో అలంకరించారు. ఇందుకు పది టన్నుల సంప్రదాయ పువ్వులు వినియోగించారు. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ముందుగా  సూర్యప్రభ వాహనం, అనంతరం చిన్న శేష వాహనం, తరువాత  గరుడ వాహనం, ఉదయం చిట్టచివరిగా  హనుమంత వాహన సేవలు జరుగుతాయి. తిరిగి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ  వాహన సేవలు మొదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరుగుతుంది. సాయంత్రం ముందుగా కల్పవృక్ష వాహనం, చీకటి పడుతుండగా  సర్వభూపాల వాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు. ఇక  రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవతో ఉత్సవం ముగుస్తుంది

సాధారణంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో ఒక్కో రోజు రెండు వాహన సేవలు జరుగుతాయి. కానీ ఒకేరోజు ఇలా ఏడు వాహనాలపై ఊరేగే మలయప్ప స్వామిని దర్శించే భాగ్యం కేవలం రథసప్తమి రోజునే దొరుకుతుంది. ఇందుకుగాను భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో  తిరుమలకు తరలి వచ్చారు. దీనికి తోడు వరుస సెలవుల కారణంగా తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. తిరుపతిలో స్లాటెడ్‌ సర్వదర్శనం  టోకెన్లు జారీ చేయకపోవడంతో భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు వచ్చి క్యూలైన్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు.  సాయంత్రానికి వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి, రింగురోడ్డులోని సేవాసదన్‌ వరకు వరుసల్లో వేచి ఉన్నారు. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 16 గంటలు పడుతోంది.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumla Ratha Saptami VedukaluTirumala Mini BrahmothsavaluTirumala Ratha SaptamiTirumala Darshan CancelledTTD Latest News

Trending News