Tirumala: రథ సప్తమి సందర్భంగా ముస్తాబవుతున్న తిరుమల..

Tirumala:తిరుమల దివ్యక్షేత్రం రథసప్తమికి ముస్తాబైంది. ఈనెల 25వ తేదీన సూర్యజయంతి సందర్భంగా రథసప్తమి నిర్వహిస్తారు. ఒకే రోజు స్వామివారు ఏడువాహనాలపై తిరువీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. మినీ బ్రహ్మోత్సవంగా నిర్వహించే రథసప్తమి ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 09:33 AM IST

Tirumala Ratha Saptami Mini Brahmothsavam: మాఘమాసం సప్తమిరోజున వేకువజామునుంచే స్వామివారి వాహనసేవలు ప్రారంభమవుతాయి. సూర్యప్రభవాహనంతో ప్రారంభమై శేషవాహనం, గరుడ వాహనం, హనుమంతవాహనం, చక్రస్నానం, కల్పవృక్షవాహనం, సర్వభూపాలవాహనం, చంద్రప్రభవాహన సేవల్లో శ్రీవారు విహరిస్తూ... భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. రథసప్తమి సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ భారీగా ఉంటుందని  ఆర్జిత సేవలను రద్దుచేశారు.  

కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలు పూర్తిగా రద్దు చేశారు. అలాగే VIP బ్రేక్ దర్శనాలు, NRI దర్శనం, చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజన్స్, వికలాంగుల ప్రత్యేక దర్శనాలు కూడా రద్దు చేశారు. స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం టోకెన్లను జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు మూడు రోజులపాటు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. 

ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేయడంతోపాటు బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించి జ‌న‌వ‌రి 24న‌ ఎలాంటి సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తితిదే తెలిపింది. రథ సప్తమి సందర్భంగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్వామివారిని ఊరేగించే అన్ని రకాల సేవలుంటాయి. ఉదయం సూర్య ప్రభ వాహనం నుంచి రాత్రి చంద్ర ప్రభ వాహనం వరకు అన్ని రకాల సేవలను ఈ సందర్భంగా స్వామి వారిని ఊరేగించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumala Mini BrahmothsavaluTirumala Ratha SaptamiTirumala Darshan CancelledTTD Latest NewsTirupati temple updates

