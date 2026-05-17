Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati City
  • /Tirumala: తిరుమల భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఒకే టికెట్‌పై మూడు రోజులు శ్రీవారి దర్శనం.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఒకే టికెట్‌పై మూడు రోజులు శ్రీవారి దర్శనం.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. తిరుమల శ్రీవారిని ఒకే టికెట్‌పై వరుసగా మూడు రోజులు దర్శనం చేసుకునే అద్భుత అవకాశం టీటీడీ పాలక వర్గం కల్పిస్తోంది. తిరుమల పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా మూడు రోజులు పాటూ ఒకే టికెట్‌పై శ్రీవారి మూలమూర్తిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తిరుమల పవిత్రోత్సవాలకు ఆగస్టు 22వ తేదీన అంకురార్పణ జరగనుంది. ఆగస్టు 23వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 25వ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాలు జరుగుతాయి.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 17, 2026, 01:27 PM IST|Updated: May 17, 2026, 01:27 PM IST
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఒకే టికెట్‌పై మూడు రోజులు శ్రీవారి దర్శనం.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?
Image Credit: Tirumala Srivari Devotees Big Alert Four Darshans Over 3 Days With Just One Ticket During Pavitrotsavam 2026 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kishan Reddy: భగీరథ్ లొంగిపోయాడు.. ఇష్యూ ఏముంది.?.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy: భగీరథ్ లొంగిపోయాడు.. ఇష్యూ ఏముంది.?.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy32 min ago
2

Cobra Video: బాప్ రే .. పెద్దకప్పను పట్టుకుని నాగు పాము ఎంత స్పీడ్‌గా వెళ్తుందో

Snake Video1 hr ago
3

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిప్పుల వర్షం..45 డిగ్రీలు దాటిన ఎండలు..బయటకి రావొద్దని హెచ్చరిక

Heat waves1 hr ago
4

Rajinikanth: ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్‌లకన్నా విజయ్‌తోపు.. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఆసక్తి కర

Rajinikanth1 hr ago
5

కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమంలో మహా వైభవం.. మే 21 నుంచి సరస్వతీ అంత్య పుష్కరాలు!

Kaleshwaram News2 hrs ago