  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Chandra Grahan: తిరుమలలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు బంద్‌.. బ్రేక్‌ దర్శనాలు కూడా రద్దు!

Chandra Grahan: తిరుమలలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు బంద్‌.. బ్రేక్‌ దర్శనాలు కూడా రద్దు!

Due To Lunar Eclipse Two Days Tirumala SSD Token Issuance Canceled On March 1st And 2nd: చంద్రగ్రహణం కారణంగా తిరుమల ఆలయంలో కీలక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. గ్రహణం నేపథ్యంలో తిరుమల ఆలయం మూసివేయనుండగా.. ఈ క్రమంలోనే రెండు రోజులపాటు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు రద్దు చేస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. భక్తులకు గమనిక..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:04 PM IST

Chandra Grahan: తిరుమలలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు బంద్‌.. బ్రేక్‌ దర్శనాలు కూడా రద్దు!

Lunar Eclipse Tirumala SSD Tokens: భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండడంతో ప్రముఖ ఆలయాలన్నీ మూసివేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలోనే ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల ఆలయం కూడా మూత పడనుంది. ఆలయం మూసివేయనుండగా చంద్ర గ్రహణం కారణంగా మార్చి 1, 2వ తేదీల్లో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు చేశారు. ఆ రెండు రోజులు సర్వదర్శనం టోకెన్లు జారీ చేయమని టీటీడీ ప్రకటించింది. ఇదివరకే టీటీడీ ప్రకటించిన విధంగా మార్చి 3వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం కారణంగా శ్రీవారి దర్శనాలకు సంబంధించి తిరుపతిలో జారీ చేసే స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేయమని టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Also Read: KTR: రెండేళ్లలో రాజధాని హైదరాబాద్‌ను రేవంత్ రెడ్డి కుప్పకూల్చాడు: కేటీఆర్

మార్చ్ 2, 3వ తేదీలకు సంబంధించిన ‌ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు ముందురోజు అనగా మార్చి 1, 2వ తేదీల్లో జారీ చేయమని టీటీడీ ముఖ్య ప్రజా సంబంధాల అధికారి ప్రకటన చేశారు. తిరిగి మార్చి 4వ తేది దర్శనానికి సంబంధించిన ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లను మార్చి 3వ తేదీన జారీ చేస్తామని తెలిపారు. మార్చి 3వ తేది వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను కూడా రద్దు చేశామని వెల్లడించారు. ఈ కారణంగా మార్చి 2వ తేదీన వీఐపీ దర్శన సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించలేమని టీటీడీ తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు టీటీడీకి సహకరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణుడి విహరం
తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా శనివారం మూడో రోజు శ్రీవారు రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణుడి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తిరుమలలోని స్వామి పుష్కరిణిలో భక్తుల గోవింద నామస్మరణ మధ్య ఈ వేడుక కనువిందుగా సాగింది. సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి మాడవీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్తూ భక్తులకు అభయమిచ్చారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛరణలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తెప్పోత్సవం సాగింది. అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ కళాకారులు ఆలపించిన సంకీర్తనలు భక్త జనాన్ని భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా టీటీడీ అధికారులు, విజిలెన్స్ విభాగం పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాయి.

రీల్స్‌పై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం?
పవిత్రమైన తిరుమల ఆలయం.. ఆలయ పరిసరాల్లో రెచ్చిపోతున్న సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు, భక్తులపై టీటీడీ కఠిన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇటీవ‌ల చాలామంది త‌మ స్వ‌ప్ర‌యోజ‌నాల కోసం తిరుమ‌ల‌లో అస‌త్య క‌థ‌నాల‌తో రీల్స్ చేసి సోషియ‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎంతో భ‌క్తితో తిరుమ‌ల పుణ్య‌క్షేత్రానికి వ‌చ్చే భ‌క్తుల మ‌నోభావాలను దెబ్బ‌తినేలా పోస్టు పెట్టేవారిపై చ‌ట్ట‌ప‌ర‌మైన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామ‌ని టీటీడీ హెచ్చ‌రించింది. దీనిపై బోర్డులో ఆమోదం తీసుకుందని తెలుస్తోంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandra grahanSSD TokentirumalaDevoteespilgrims

