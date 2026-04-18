English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
Tirumala News: వెంకన్న భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన టీటీడీ.. జూలై కోటా టికెట్స్ విడుదల..

Tirumala News: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక ప్రకటన చేసింది. జులై నెలకు సంబంధించిన వివిధ దర్శన, సేవా టికెట్లను ఇవాళ్టి నుంచే ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:53 AM IST

Trending Photos

TTD News: తిరుమల అంటేనే నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం. ఇక్కడ ప్రతి నెల మూడు నెలల ముందు ఆయా నెలలకు సంబంధించిన కోటా టికెట్స్ ను విడుదల చేస్తోంది. తాజాగా జూలై నెల నుంచి  ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఎల్లుండి ఉదయం 10 గంటల వరకు లక్కీడిప్ విధానంలో కేటాయించే దర్శన టికెట్ల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అనంతరం ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లక్కీడిప్ ద్వారా ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కేటాయింపు జరగనుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అదేవిధంగా, ఈ నెల 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్జిత సేవా టికెట్లను విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవా టికెట్లను టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం 11 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. టోకెన్ లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోందని అధికారులు తెలిపారు. 

నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 69వేల 49 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. వారిలో 23వేల 842 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3.57 కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం జూలై నెల టికెట్లు విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులు అధికారిక టీటీడీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumala July quota TicketstirumalaTTDTirumala rush 2026Tirupati darshan waiting time today

Trending News