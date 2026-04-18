Tirumala News: వెంకన్న భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన టీటీడీ.. జూలై కోటా టికెట్స్ విడుదల..

TTD News: తిరుమల అంటేనే నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం. ఇక్కడ ప్రతి నెల మూడు నెలల ముందు ఆయా నెలలకు సంబంధించిన కోటా టికెట్స్ ను విడుదల చేస్తోంది. తాజాగా జూలై నెల నుంచి ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఎల్లుండి ఉదయం 10 గంటల వరకు లక్కీడిప్ విధానంలో కేటాయించే దర్శన టికెట్ల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అనంతరం ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లక్కీడిప్ ద్వారా ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కేటాయింపు జరగనుంది.
అదేవిధంగా, ఈ నెల 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్జిత సేవా టికెట్లను విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవా టికెట్లను టీటీడీ ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం 11 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. టోకెన్ లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 69వేల 49 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. వారిలో 23వేల 842 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3.57 కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం జూలై నెల టికెట్లు విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులు అధికారిక టీటీడీ వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.