  Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. నకిలీ ఆధార్‌కార్డులకు చెక్‌, టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికత!

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. నకిలీ ఆధార్‌కార్డులకు చెక్‌, టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికత!

Check For Fake Aadhaar Recognition In Tirumala: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల సులభతర దర్శనం దృష్టిలో ఉంచుకొని చర్యలు తీసుకుంటుంది. దీనికి అనుగుణంగా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. తాజాగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్త సాంకేతికతను కూడా ఆశ్రయించింది ముఖ్యంగా శ్రీవారి భక్తులకు ఇది శుభవార్త. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 4, 2026, 08:20 AM IST

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. నకిలీ ఆధార్‌కార్డులకు చెక్‌, టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికత!

Check For Fake Aadhaar Recognition In Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త. టీటీడీ దేవస్థానం కొత్త సాంకేతికతను ఆశ్రయిస్తుంది. దీంతో నకిలీ ఆధార్‌కు చెక్‌ పడుతుంది. ప్రధానంగా శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలు, గదుల కేటాయింపు అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది. ఇది తిరుమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నకిలీ ఆధార్‌కు చెక్ పెట్టేందుకు ఆధార్ రియల్ టైం అథెంటికేషన్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని టీటీడీ మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. 

 ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి తిరుమల తిరుపతి శ్రీవారి దర్శనం కోసం టీటీడీ ప్రత్యేక దర్శన టోకెట్లను విడుదల చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా ఇందులో లక్కీ డిప్‌, ఆర్జిత సేవలు పొందాలంటే కచ్చితంగా శ్రీవారి భక్తులు ఆధార్ కార్డు సమర్పించాలి. దీని వల్ల కొందరు వ్యక్తులు నకిలీ ఆధార్ కార్డులను సృష్టిస్తున్నట్లు ఇటీవల టీటీడీ విజిలెన్స్ గుర్తించింది. అందుకే ఆధార్ రియల్ టైం అథెంటికేషను ఆశ్రయించింది. 

 దీనికి సంబంధించి ఇటీవలే యూఐడీఏఐ ప్రతినిధులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక చర్చలు జరిపింది. ఈ నేపథ్యంలో అథెంటికేషన్ యూజర్ ఏజెన్సీగా టీటీడీ నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. దీనికి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. ఆధార్ నిర్ధారణ కోసం నాలుగు పైసలు, ఈకేవైసీ ప్రక్రియ కోసం రూ.3.45 పైసలు టీటీడీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ సేవలు పొందాలంటే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.
ఈ రియల్ టైం విధానం అందుబాటులోకి వస్తే లక్కీ డిప్ లో సామాన్య భక్తులకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. నకిలీ ఆధార్ కార్డులతో కొండపైకి ప్రవేశం ఉండదు. తిరుమలలో భద్రత మరింత మెరుగవుతుంది. అంతేకాదు భక్తులకు వెయిటింగ్ సమయం కూడా తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఉచిత దర్శనం టోకెన్ల భక్తులకు 14 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది. మొత్తం తొమ్మిది కంపార్ట్‌మెంట్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. ప్రత్యేక దర్శనం రూ.300 కు నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది. దివ్య దర్శనం, నడక మార్గం ద్వారా వెళ్లే వారికి 8 గంటలు పడుతుంది. 

అశ్వ వాహనంపై కోదండ రామస్వామి..
ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి అశ్వ వాహనంపై ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారు కటాక్షించారు. రాత్రి 7 గంటలకు ఈ వాహన సేవ జరిపించారు. మంగళ వాయిద్యాలు నడుమ కోలాహలంగా కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. 

 తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో విశేష ఉత్సవాలు..
 ఏప్రిల్ నెలలో తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో విశేష ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఏప్రిల్ 10, 17, 24 తేదీల్లో శుక్రవారం సందర్భంగా సాయంత్రం 6 గంటలకు తిరుచ్చి ఉత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఏప్రిల్ 17వ తేదీన ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం సాయంత్రం ఆలయ మాడ వీధుల్లో గజా వాహనంపై అమ్మవారిని ఊరేగించనున్నారు. ఇక ఏప్రిల్ 30వ తేదీ నుంచి రెండో తేదీ వరకు వార్షిక వసంతోత్సవాలు కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 28వ తేదీన కోయిల్ అళ్వార్ తిరుమంజనం ఏప్రిల్ 29 అంకురార్పణ నిర్వహిస్తారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

