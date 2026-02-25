English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. కళ్యాణ కట్ట, లగ్గేజీ సెంటర్‌లపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ..!

Special Focus On Disposal Of Accumulated Scrap In TTD: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఎప్పటికప్పుడు టీటీడీ యంత్రాంగం భక్తుల సౌకర్యార్థం వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూనే ఉంటుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల వెంకటేశ్వరుని దర్శనానికి కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో క్యూ లైన్ లో ఎదురు చూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టింది యంత్రాంగం. ఈ మేరకు నిన్న పద్మావతి భవన్‌లో సమావేశం అయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 25, 2026, 09:00 AM IST

Special Focus On Disposal Of Accumulated Scrap In TTD: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తూ ఉంటారు. అయితే నిన్న ఒక్కరోజే స్వామిని 74 వేల మందికి పైగా దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 22 వేల మందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.5 కోట్లు ఇక మొత్తం 25 కంపార్ట్మెంట్లలో స్వామివారి కోసం దర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక సర్వదర్శనం ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్స్ 12 గంటల సమయం పడుతుంది.

అయితే నిన్న టీటీడీలోని వివిధ పనుల్లో భాగంగా అధికారులతో సీహెచ్‌ వెంకయ్య చౌదరి సమావేశం అయ్యారు. ప్రధానంగా వివిధ విభాగాల పనితీరుపై టీటీడీ అదనపు ఈవో సమీక్షించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా పేరుకున్న స్క్రాప్ తొలగింపులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ని విభాగాల్లో ఎన్నో ఎళ్లుగా ఉన్న స్క్రాప్ ని 15 రోజుల్లో రిపోర్ట్ అందించాలని ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ఆరు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి విభాగంలో స్క్రాప్ తొలగింపు షెడ్యూల్ చేయాలని.. ఆ స్క్రాప్ ను ఎప్పటికప్పుడు విక్రయించేందుకు కార్యాచరణ కూడా చేపట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఇక తిరుమలలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో ఉన్న సుధర్మ సమావేశ మందిరంలో మంగళవారం ఈ సమీక్ష జరిగింది. 

 అయితే తిరుమలలో ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఫీడ్ బ్యాక్ వ్యవస్థ అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఇదే విధంగా భక్తుల నుండి అభిప్రాయాలను సేకరించి తిరుమలలో ప్రజా రవాణా ,అన్న ప్రసాదం, పారిశుద్ధ్య సేవలు విజయవంతంగా కృషి చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.ఇక ఎస్‌ఎఫ్‌ఎం, కళ్యాణకట్ట, లగేజ్ సెంటర్‌లపై ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి మరింత మెరుగైన సేవలను కూడా శ్రీవారి భక్తులకు కల్పించి, దానికి కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఆదేశించారు. 

 దీంతోపాటు ఇంజనీరింగ్ పనుల పురోగతిపై కూడా ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇక భక్తుల విరాళాలు అందించేందుకు వీలుగా తిరుపతిలో అశ్విని ఆసుపత్రిలో కూడా కియోస్క్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 

 ఇక కలియుగ వెంకటేశ్వరుని దర్శనం ఈరోజు ఉదయం నగరి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రోజా దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో ఆమె శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఇక మాజీ మంత్రి రోజా తిరుమలకు చేరుకొని వెంకటేశ్వర స్వామిని బుధవారం ఉదయం దర్శించుకున్నారు. టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికారు. నిబంధన ప్రకారం దర్శించుకున్న రోజా అనంతరం రంగనాయకుల మంటపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం పొందారు. తీర్థప్రసాదాలను రోజా స్వీకరించారు. ఇక రోజాను చూసేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆసక్తి చూపారు. కొంతమంది సెల్ఫీలు కూడా దిగేందుకు ప్రయత్నించారు.

