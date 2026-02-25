Tirupati: హృదయ విదారక ఘటన.. ప్రియుడితో రెండోపెళ్లికి 3 ఏళ్ల చిన్నారిని హతమార్చిన కర్కశ తల్లి..!

Mother Killed 3 Years Old For Second Marriage: రోజు రోజుకి మానవత్వం మంటగలుస్తోంది. నిన్న హైదరాబాద్ బౌరంపేట ఘటన మరవకముందే ఏపీలో మరో తల్లి తన మూడేళ్ల చిన్నారిని పొట్టనబెట్టుకుంది. ఏకంగా తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తుందని హత్య చేసింది. ఏపీలో ఈ దారుణ ఘటన పోస్టల్ కాలనీలో వెలుగు చూసింది. అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఆశాలత (19) మొదటి వివాహం అయ్యి గొడవలు జరగగా భర్తతో విడిపోయింది. ఇదే క్రమంలో ఆమెకి రెడ్డి కుమార్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో వారు ఇప్పటికే సహజ జీవనం కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక వీరు పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, ఈ రెండో పెళ్లికి తన మూడేళ్ల కూతురు అడ్డుగా ఉందని భావించారు. పోలీసుల ప్రకారం పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం తన కూతురును చంపేసింది ఆశలత.
ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని స్వర్ణముఖి నది సమీపంలో పూడ్చి పెట్టింది. అయితే ఈనెల ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన తన మనవరాలు కనిపించటం లేదని ఆశలత తల్లి నాగరత్నమ్మ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఇక పోలీసుల ఫిర్యాదులు అసలు విషయం బట్టబయలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆశలతను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు మృతదేహం పూడ్చిపెట్టిన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ పాప మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. అమ్మతత్వానికే మచ్చ తెచ్చిన ఈ దారుణ ఘటన ఒక్కసారిగా తిరుపతిలో సంచలనం సృష్టించింది. స్థానికులు తీవ్ర స్థాయిలో నిందితురాలిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మరో ఘోరం..
నిన్న తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలుస్తుంది. ఓ కసాయి తల్లి కట్టెల పొయ్యిలో పిల్లని వేసి హతమార్చింది. తల్లి సహనం కోల్పోయి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. రెండు రోజులుగా బిడ్డ ఏడుస్తున్నాడని కోపంతో తన రెండు నెలల పసికందును నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కట్టెల పొయ్యిలో పడేసింది. దీంతో ఆ బిడ్డ సజీవ దహనం అయింది. ఈ అవమానయ ఘటన హైదరాబాద్ బౌరంపేటలో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. కేసు నమోదు చేసుకొని ఆ తల్లిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు.
Also Read: కేంద్ర కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్..!
Also Read: నేను యుద్ధం ఆపకపోతే.. భారత్ చేతిలో పాక్ ప్రధాని ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు: ట్రంప్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.