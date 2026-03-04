Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు కలకలం.?.. ప్రముఖ హోటళ్లకు బెదిరింపులు.. తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు..

Tirupati hotels receives bomb thereat emails probe on: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతికి ప్రతిరోజు వేలాదిగా భక్తులు తరలి వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు. తిరుమల శ్రీవారిని మన దేశంనుంచి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలి వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో చాలా మంది భక్తులు హోటళ్లు, లాడ్జీలలో నివాసం ఉంటారు. అయితే.. తిరుపతిలో మూడు ఫెమస్ హోటళ్లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ రావడం తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
తిరుపతి మహా నగరంలో కపిల తీర్థంలోని ప్రముఖ రాజ్ పార్క్ హోటల్, పాయ్ వైస్రాయ్ హోటల్ అదే విధంగా ఉప్పర పల్లిలో ఉన్న ఎస్ఆర్ బీ హోటల్ లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి. హోటళ్లను పేల్చేస్తామని ఆ మెయిల్ లో ఉంది. దీంతో సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు జెట్ స్పీడ్ లో జాగీలాలతో రంగంలోకి దిగారు. బాంబు డిస్పోజబుల్ స్క్వాడ్ లు రంగంలోకి దిగాయి. ప్రజలు ఏ మాత్రం పానిక్ కు గురవ్వకూడదని తిరుపతి పోలీసులు తెలిపారు.
మరోవైపు భారీగా పోలీసులు మూడు హోటళ్ల పరిధిలోని అన్ని సీసీ ఫుటేజీ లను జల్లెడపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా హోటల్ గదులు , పార్కింగ్ ఏరియా, లాబీల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. ముందు జాగ్రత్తగా హోటల్ లోని వారిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరిస్తున్నారు. మరోవైపు తిరుపతిలో ప్రస్తుతం భారీగా రద్దీ ఉంది.
విదేశాలకు చెందిన వారు కూడా చాలా మంది వసతీ సముదాయాల్లో ఉన్నారు. దీంతో పోలీసులు అందరి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు ఉరుకులు , పరుగులు మీద రావడంతో తిరుపతిలో స్థానికులు ఏంజరిగిందో అని భయాందోలనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Read more: YS Jagan: దేవుడంటే భక్తి, భయాలు ఏమాత్రం లేవు.!. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.!.
అయితే గతంలో కూడా ఇలానే మూడు హోటళ్లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి. మరీ ఇప్పుుడు కూడా అలానే జరిగిందా లేదా..?.. ఆకతాయిలు కావాలని చేశారా..?.. అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా పోలీసులు అన్నికోణాల నుంచి దీనిపై ముందుకు వెళ్తున్నారు. దీంతో తిరుపతిలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.