English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు కలకలం.?.. ప్రముఖ హోటళ్లకు బెదిరింపులు.. తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు..

Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు కలకలం.?.. ప్రముఖ హోటళ్లకు బెదిరింపులు.. తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు..

Tirupati hotels receives bomb therat emails: మూడు ప్రముఖ హోటళ్లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ రావడంతో సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. అలిపిరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు జాగీలాలతో  రంగంలోకి దిగి అణువణువు గాలిస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 04:18 PM IST
  • తిరుపతిలో బాంబు కలకలం..
  • రంగంలోకి దిగిన పొలీసులు..

Trending Photos

Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!
6
Middle East War News
Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!
Parvathi Melton: మరో అమ్మాయితో సరసాలు ఆడుతూ కనిపించిన పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్ పార్వతి మెల్టన్.. మరి ఇంత ఘోరమా..!
6
Parvathi Melton
Parvathi Melton: మరో అమ్మాయితో సరసాలు ఆడుతూ కనిపించిన పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్ పార్వతి మెల్టన్.. మరి ఇంత ఘోరమా..!
Sneha Health Update: స్నేహకి ఏమయింది…కనీసం లేచి నిలబడలేని పరిస్థితిలో స్టార్ హీరోయిన్..!
5
Sneha Health Update
Sneha Health Update: స్నేహకి ఏమయింది…కనీసం లేచి నిలబడలేని పరిస్థితిలో స్టార్ హీరోయిన్..!
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
8
Central government
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు కలకలం.?.. ప్రముఖ హోటళ్లకు బెదిరింపులు.. తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు..

Tirupati hotels receives bomb thereat emails probe on: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతికి ప్రతిరోజు వేలాదిగా భక్తులు తరలి వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు. తిరుమల శ్రీవారిని మన దేశంనుంచి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలి వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో చాలా మంది భక్తులు హోటళ్లు, లాడ్జీలలో నివాసం ఉంటారు. అయితే.. తిరుపతిలో మూడు ఫెమస్ హోటళ్లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ రావడం తీవ్ర కలకలంగా మారింది.   

Add Zee News as a Preferred Source

తిరుపతి మహా నగరంలో  కపిల తీర్థంలోని ప్రముఖ రాజ్ పార్క్ హోటల్, పాయ్ వైస్రాయ్ హోటల్ అదే విధంగా ఉప్పర పల్లిలో ఉన్న ఎస్ఆర్ బీ హోటల్ లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి. హోటళ్లను పేల్చేస్తామని ఆ మెయిల్ లో ఉంది. దీంతో సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు జెట్ స్పీడ్ లో జాగీలాలతో రంగంలోకి దిగారు.  బాంబు డిస్పోజబుల్ స్క్వాడ్ లు రంగంలోకి దిగాయి. ప్రజలు ఏ మాత్రం పానిక్ కు గురవ్వకూడదని తిరుపతి పోలీసులు తెలిపారు.

మరోవైపు భారీగా పోలీసులు మూడు హోటళ్ల పరిధిలోని అన్ని సీసీ ఫుటేజీ లను జల్లెడపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా హోటల్ గదులు , పార్కింగ్ ఏరియా, లాబీల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. ముందు జాగ్రత్తగా హోటల్ లోని వారిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరిస్తున్నారు. మరోవైపు తిరుపతిలో ప్రస్తుతం భారీగా రద్దీ ఉంది.

విదేశాలకు చెందిన వారు కూడా చాలా మంది వసతీ సముదాయాల్లో ఉన్నారు. దీంతో పోలీసులు అందరి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు ఉరుకులు , పరుగులు మీద రావడంతో తిరుపతిలో స్థానికులు ఏంజరిగిందో అని భయాందోలనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more: YS Jagan: దేవుడంటే భక్తి, భయాలు ఏమాత్రం లేవు.!. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.!.

అయితే గతంలో కూడా ఇలానే మూడు హోటళ్లకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి. మరీ ఇప్పుుడు కూడా అలానే జరిగిందా లేదా..?.. ఆకతాయిలు కావాలని చేశారా..?.. అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా పోలీసులు అన్నికోణాల నుంచి దీనిపై ముందుకు వెళ్తున్నారు. దీంతో తిరుపతిలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TirupatitirumalaTTD NewsBomb threat to TirupatiTirupati hotels

Trending News