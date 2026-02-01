Tirupati Laddu Case: శ్రీవారితో పెట్టుకుంటే శిక్ష తప్పదు..తిరుమల అపచారంపై సీఎం చంద్రబాబు ఘాటు వ్యాఖ్యలు!

Tirumala Laddu CBI Report: కుప్పం పర్యటనలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వివాదంపై వైకాపా నేతలకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించిన వారు ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో జంతువుల కొవ్వు కలిసిన నెయ్యిని వాడారన్న నివేదికల నేపథ్యంలో, గత ప్రభుత్వ తీరుపై ముఖ్యమంత్రి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
పవిత్రత కాపాడటమే మా లక్ష్యం
"మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తిరుమల ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టాం. నిజాయితీ గల అధికారిగా పేరున్న శ్యామలరావును ఈటీవోగా పంపడం అందులో భాగమే. ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఎన్డీడీబీ (NDDB) నివేదిక కోరారు. ఆ నివేదికలో కల్తీ నిజమని తేలిన తర్వాతే నేను మీడియా ముందు మాట్లాడాను" అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
మహాపాపం.. అపచారం
తిరుమల కొండపై గత ఐదేళ్లలో మహాపాపం జరిగిందని సీఎం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "జంతువుల కొవ్వుతో ప్రసాదాన్ని కల్తీ చేయడం భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడమే. ఇంతటి అపచారం చేసిన వారు వేంకటేశ్వరస్వామి ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదు. దేవుడితో పెట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే అనుభవించాల్సి ఉంటుంది" అని ఆయన హెచ్చరించారు.
వైకాపా నేతల ప్రవర్తనపై ధ్వజం
కల్తీ వ్యవహారం బయటపడిన తర్వాత వైకాపా నేతలు వ్యవహరించిన తీరును చంద్రబాబు తప్పుబట్టారు. "తప్పు ఒప్పుకోకుండా ఎదురుదాడి చేస్తూ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడంపై ఆయన విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. తప్పు వారు చేసి, నన్ను క్షమాపణలు చెప్పమనడం వారి అహంకారానికి నిదర్శనం. ఇలాంటి నేతల గురించి ఏమనాలో భక్తులే నిర్ణయించుకోవాలి" సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
సామాన్య భక్తుడిగానే నేను..
ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ శ్రీవారి ముందు తాను కేవలం ఒక సామాన్య భక్తుడినేనని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. "నేను ఎప్పుడూ వైకుంఠ ద్వారం గుండా వెళ్లి దర్శించుకోలేదు. దేవుడిపై నాకు అపారమైన నమ్మకం ఉంది. అందుకే ఈ వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు 'సిట్' (SIT) దర్యాప్తుకు ఆదేశించాం" అని వివరించారు.
అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ బదిలీ వంటి ఇతర అంశాలపై ఇప్పుడు మాట్లాడనని చెబుతూనే, తిరుమల పవిత్రతను కాపాడే విషయంలో వెనక్కి తగ్గేది లేదని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు.
