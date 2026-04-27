Tirupati: వాహనదారులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తిరుపతిలోని ఆ బంక్ లో ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణి.. క్యూలు కట్టిన వాహన దారులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Tirupati City
Bunk Owner supplies free petrol in ap: తన బంకుకు వచ్చిన వాహనదారులకు ఉచితంగా లీటర్ పెట్రోల్ పంపిణీ చేస్తున్నట్లు బంక్ ఓనర్ వెల్లడించారు. అంతే కాకుండా.. దాదాపు 5 వేల మందికి ఇప్పటి వరకు ఉచితంగా పెట్రోల్ అందించామని తన వద్ద స్టాక్ ఉన్నంత వరకు ఈ సేవ కొనసాగిస్తానని ఆయన తెలిపాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 01:21 PM IST
Trending Photos

Tirupati petrol bunk owner supplies free fuel amid petrol shortage:  ఏపీ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసి పెట్రోల్ బంక్ లలో నో స్టాక్ బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల డీజిల్ ల కొరతతో జనాలు ఎక్కడ చూసి బిందెలు, పెద్ద క్యాన్ల లో పెట్రోల్ లను, డీజిల్ లను తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఈక్రమంలో దీనిపై ప్రభుత్వం ప్రజలకు ప్యానిక్ అవ్వొద్దని చెప్పిన ముందు జాగ్రత్తగా జనాలు పెట్రొల్ బంక్ ల ముందు క్యూలు కట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో  ప్రసిద్ద ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో ఒక బంక్ ఓనర్ వాహనదారులకు ఉచితంగా పెట్రోల్ పోస్తు అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. తిరుపతి రూరల్ మండలం, తనపల్లి వద్ద ఐఓసీఎల్ పెట్రోల్ బంక్ యజమాని రొమ్మల రాజేష్ రెడ్డి, ప్రజల పెట్రోల్, డీజిల్ కష్టాలు చూసి చలించిపోయారు. కిలో మీటర్ల కొద్ది బంక్ ల ముందు క్యూలు కట్టడంను చూసి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటి వరకు దాదాపు 5 వేల మందికి పెట్రోల్ ఉచితంగా అందించినట్లు తెలిపారు. తన వద్ద స్టాక్ ఉన్నంత వరకు ఈ సేవ కొనసాగిస్తానని ఆయన తెలిపారు. అంతే గాక‌ ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూలో నిలబడిన వారికి ఉచితంగా వాటర్ బాటిళ్లు కూడా  అందిస్తున్నట్లు చెప్పాడు.

ఈ క్రమంలో గత మూడు రోజులుగా రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పెట్రోల్ కొరతను, ప్రజల ఆందోళనను చూస్తున్నాను. ముఖ్యంగా తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు, స్థానికులు పడుతున్న ఇబ్బందులు నన్ను కదిలించాయి. దీంతో తన వంతుగా ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణిని చేపట్టినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు ఏపీలో ఇంధన కొరతను నివారించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ, ఆయిల్ కంపెనీలతో ఎప్పటికప్పుడు చర్చలు జరుపుతున్నారు.

ఈ సంక్షోభం ఇలాగే కొనసాగితే, తన బంకుకు మళ్లీ స్టాక్ వచ్చిన వెంటనే మరల ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణి చేస్తానని బంక్ యజమాని రాకేష్ రెడ్డి వెల్లడించారు. అసలే పెట్రోల్ దొరక్క తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో అదికూడా ఉచితంగా  అందించడం గొప్ప విషయమని వాహనదారులు బంక్ ఓనర్ గొప్ప మనసుకు ఫిదా అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TirupatiPetrol crisisfuel shortageAndhra Pradeshiocl petrol bunk

Trending News