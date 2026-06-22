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Road Accident: తిరుపతిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీ, ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడంతో ఇద్దరు మృతి.. 30 మందికి గాయాలు

Road Accident: తిరుపతి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందగా.. మరో 30 మంది గాయపడ్డారు. దీంతో క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించగా.. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 22, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:23 PM IST
Road Accident: తిరుపతిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీ, ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడంతో ఇద్దరు మృతి.. 30 మందికి గాయాలు
Image Credit: Tirupati Road Accident Lorry Bus Collision At Udumvaripalli In Pulllampeta Mandal Leaves 2 Dead 30 Injured (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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