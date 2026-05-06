Tirupati Gangamma Jatara: తిరుపతి గంగమ్మ జాతరపై మేనక గాంధీ వివాదం.. ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న తిరుపతి వాసులు.!.

Menaka Gandhi on Tirupati gangamma jatara: తిరుపతి గంగమ్మ జాతర సందర్భంగా నిర్వహించే జంతు బలులను అరికట్టాలని సీఎం చంద్రబాబుకు కేంద్ర మాజీ మంత్రి, జంతు సంరక్షకురాలు మేనకాగాంధీ లేఖను రాయడం వివాదంగా మారింది. దీనిపై తిరుపతి స్థానికులు తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 6, 2026, 07:34 AM IST
Menaka Gandhi over Tirupati gangamma jatara animal sacrifice row: తిరుపతిలో తాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి దేవాలయంలో ప్రతి ఏటా మే నెలలో జాతర ను నిర్వహిస్తారు. ఈ వారం పాటు తిరుపతి వాసులు ఊరు పులిమెరను దాటి వెళ్లరు. ఎన్నో వందల ఏళ్లనుంచి అత్యంత భక్తిభావనలతో, చారిత్రాత్మకంగా, వైభవంగా ఈ ఉత్సవంను భక్తులు జరుపుకుంటున్నారు. తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ దేవాలయంలో ఈసారి కూడా మే 5-13 మధ్య జాతర ఘనంగా జరుగుతుంది. గంగమ్మ తల్లిని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సోదరిగా భావిస్తారు. జాతర జరిగే ఏడు రోజుల పాటు భక్తులు రకరకాల వేషధారణలు మాతంగీ, బైరాగీ, బండ, తోట మొదలైన వేష ధారణలో వచ్చి గ్రామ దేవత అయిన గంగమ్మ తల్లికి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

ఈ నేపథ్యంలో గంగమ్మ జాతర నేపథ్యంలో జంతుబలుల్ని కూడా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఏట భక్తులు, కొళ్లను, మేకలు, పొట్టెలు జంతుబలుల్ని ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర మాజీ మంత్రి, జంతు సంరక్షకురాలు మేనకాగాంధీ  ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు లేఖను రాశారు. తిరుపతి గంగమ్మ జాతర సందర్భంగా నిర్వహించే జంతు బలులను అరికట్టాలని ఆలేఖలో పేర్కొన్నారు. జంతుచట్టాల ప్రకారం జంతువులను హింసించడం, చంపడం నేరమన్నారు.

ఇప్పటికే  ఉత్తరప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ లలో జంతు బలులను పూర్తిగా నిషేధించారని పేర్కొన్నారు. కర్ణాటకలో కూడా బలులకు బదులుగా కొబ్బరికాయలు కొట్టేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారని  అన్నారు. ఇక ఏపీ కూటమికి మేనకా గాంధీ లేఖను రాయడంపై తిరుపతి వాసులు గుర్రుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది.

ఏళ్లుగా పాటిస్తు వస్తున్న తమ ఆచారం, సంప్రదాయంలో కల్గజేసుకొవడంపై తీవ్ర అభ్యంతం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. మరోవైపు తిరుపతిలో గంగమ్మజాతర నేపథ్యంలో పోలీసులు పటిష్టమైన బందో బస్తు చేపట్టారు. ఎక్కడ కూడా జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎలాంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

