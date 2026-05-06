Tirupati Gangamma Jatara: తిరుపతి గంగమ్మ జాతరపై మేనక గాంధీ వివాదం.. ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న తిరుపతి వాసులు.!.

Menaka Gandhi over Tirupati gangamma jatara animal sacrifice row: తిరుపతిలో తాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి దేవాలయంలో ప్రతి ఏటా మే నెలలో జాతర ను నిర్వహిస్తారు. ఈ వారం పాటు తిరుపతి వాసులు ఊరు పులిమెరను దాటి వెళ్లరు. ఎన్నో వందల ఏళ్లనుంచి అత్యంత భక్తిభావనలతో, చారిత్రాత్మకంగా, వైభవంగా ఈ ఉత్సవంను భక్తులు జరుపుకుంటున్నారు. తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ దేవాలయంలో ఈసారి కూడా మే 5-13 మధ్య జాతర ఘనంగా జరుగుతుంది. గంగమ్మ తల్లిని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సోదరిగా భావిస్తారు. జాతర జరిగే ఏడు రోజుల పాటు భక్తులు రకరకాల వేషధారణలు మాతంగీ, బైరాగీ, బండ, తోట మొదలైన వేష ధారణలో వచ్చి గ్రామ దేవత అయిన గంగమ్మ తల్లికి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
ఈ నేపథ్యంలో గంగమ్మ జాతర నేపథ్యంలో జంతుబలుల్ని కూడా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఏట భక్తులు, కొళ్లను, మేకలు, పొట్టెలు జంతుబలుల్ని ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర మాజీ మంత్రి, జంతు సంరక్షకురాలు మేనకాగాంధీ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు లేఖను రాశారు. తిరుపతి గంగమ్మ జాతర సందర్భంగా నిర్వహించే జంతు బలులను అరికట్టాలని ఆలేఖలో పేర్కొన్నారు. జంతుచట్టాల ప్రకారం జంతువులను హింసించడం, చంపడం నేరమన్నారు.
ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ప్రదేశ్ లలో జంతు బలులను పూర్తిగా నిషేధించారని పేర్కొన్నారు. కర్ణాటకలో కూడా బలులకు బదులుగా కొబ్బరికాయలు కొట్టేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారని అన్నారు. ఇక ఏపీ కూటమికి మేనకా గాంధీ లేఖను రాయడంపై తిరుపతి వాసులు గుర్రుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది.
Read more: Nara Lokesh: తిరుమల శ్రీవారితో అస్సలు పెట్టుకొవద్దు.!.. వైఎస్ జగన్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ మాస్ వార్నింగ్.!.
ఏళ్లుగా పాటిస్తు వస్తున్న తమ ఆచారం, సంప్రదాయంలో కల్గజేసుకొవడంపై తీవ్ర అభ్యంతం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. మరోవైపు తిరుపతిలో గంగమ్మజాతర నేపథ్యంలో పోలీసులు పటిష్టమైన బందో బస్తు చేపట్టారు. ఎక్కడ కూడా జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎలాంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి