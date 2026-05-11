/Hanuman Jayanthi: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి.. తిరుమల జాపాలి తీర్థంలో భారీ ఏర్పాట్లు

Tomorrow Hanuman Jayanthi: తిరుమల కొండల్లో కొలువుదీరిన హనుమంతుడికి రేపు పెద్ద ఎత్తున పూజలు, ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. హనుమంతుడు జన్మించాడని చెబుతున్న జాపాలి తీర్థంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరిగాయి. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో అక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయగా.. హనుమాన్ జయంతికి జాపాలి తీర్థం ముస్తాబైంది.
హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా తిరుమల గిరులు హనుమ నామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి. అంజనీపుత్రుడు జన్మించిన పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి పొందిన జపాలి తీర్థం హనుమాన్ జయంతి వేడుకలకు సర్వంగాసుందరంగా ముస్తాబైంది. రేపు జరగనున్న ఈ వేడుకల కోసం టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. హనుమంతుడు జపాలిలోనే జన్మించాడని పురాణ చరిత్ర చెబుతుండగా.. టీటీడీ కూడా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీంతో ఈ క్షేత్రానికి భక్తుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగింది.
హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జపాలి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలు, సుగంధభరిత పుష్పాలతో అత్యంత శోభాయమానంగా అలంకరించారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూ లైన్లు, తాగునీరు, అన్నప్రసాదం పంపిణీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. రేపు జయంతి సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు అదనపు సిబ్బందిని నియమించారు.
ఏడు కొండల పైన వెలసిన అద్భుత క్షేత్రం జపాలి తీర్థం. వాయుపుత్రుడు హనుమంతుడు ఇక్కడే జన్మించాడనే చారిత్రక ఆధారాలతో ఈ ప్రాంతం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. రేపు హనుమాన్ జయంతి కావడంతో జపాలిలోని ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించేందుకు ఆలయ అర్చకులు సిద్ధమయ్యారు. దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉండే ఈ క్షేత్రానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో రవాణా, భద్రతా పరంగా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.
