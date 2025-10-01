English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: తిరుమలలో భారీ ఏర్పాట్లు.. దసరా రోజు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు

Tomorrow Is Last Day Of Tirumala Brahmotsavam: దసరా పండుగ రోజు తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి. ఉత్సవాల్లో రేపు చివరి రోజు కావడంతో తిరుమలలో భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. చక్రస్నానంతో ముగియనున్న ఉత్సవాల ఏర్పాట్లు ఇలా ఉన్నాయి. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 02:33 PM IST

Srivari Chakrasnanam: తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి అంకానికి చేరుకుంది. దాదాపు పది రోజుల పాటు కొనసాగిన బ్రహ్మోత్సవాలు రేపు ముగియనున్నాయి. ఉత్సవాల్లో చివరి రోజు చక్రస్నానం బ్రహ్మోత్సవానికి ముగింపు. తిరుమల ఉత్సవాల్లో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో లక్షల సంఖ్యల్లో భక్తులు పాల్గొంటున్నారు. చివరి రోజు కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం ఉండడంతో టీటీడీ భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.

శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో చివ‌రి రోజైన‌ అక్టోబర్ 2వ తేదీ జ‌రుగ‌నున్న చ‌క్ర‌స్నానం సందర్భంగా శ్రీవారి పుష్కరిణిలో టీటీడీ ఈవో  అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తనిఖీలు నిర్వహించారు. పుష్కరిణి ప్రాంతంలోని నలువైపులా జేఈవో  వీరబ్రహ్మం, ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు, సీవీఎస్‌ఓ మురళీకృష్ణలతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో అనిల్‌ కుమార్‌ మాట్లాడుతూ.. భ‌క్తులు పుష్క‌రిణిలోకి ప్ర‌వేశించేందుకు.. తిరిగి వెలుప‌లికి వెళ్లేందుకు వీలుగా గేట్ల‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. టీటీడీ అధికారులు, విజిలెన్స్‌, పోలీసులు సమష్టిగా స‌మ‌న్వ‌యం చేసుకుని భ‌క్తుల‌కు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు.

గురువారం ఉద‌యం 6 నుంచి 9 గంట‌ల మ‌ధ్య శ్రీ‌దేవి, భూదేవి స‌మేత మ‌ల‌య‌ప్ప‌స్వామి ఉత్స‌వ‌మూర్తుల‌కు, చక్రతాళ్వార్‌కు స్న‌ప‌న‌తిరుమంజ‌నం, చ‌క్ర‌స్నానం నిర్వ‌హిస్తామ‌ని ఈఓ అనిల్ కుమార్‌ వెల్లడించారు. చక్రస్నానం రోజున రోజంతా పవిత్ర ఘడియలు ఉంటాయని భక్తులు ఎప్పుడైనా పుష్కరిణిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించవచ్చని ఈవో సూచించారు. పుష్కరిణి ప్రాంతంలో నిర్దేశించిన గేట్ల ద్వారా ప్ర‌వేశించాల‌ని.. భక్తులు సంయమనం పాటించి టీటీడీకి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

టీటీడీ సూచించిన నిబంధనల మేరకు గ్యాలరీలలోని భక్తులు దశల వారీగా పుష్కరిణిలోకి ప్రవేశించాలని టీటీడీ ఈఓ అనిల్‌ కుమార్‌ సూచించారు. చక్రస్నానం సందర్భంగా వెయ్యి మంది పోలీసులు, 1,300 మంది టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక తదితర విభాగాల నుంచి 140 మందితో పటిష్ట భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. పుష్కరిణిలో  అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా పుష్కరిణిలో ఈతగాళ్లను, బోటును అందుబాటులో ఉంచారు. చక్రస్నానాన్ని భక్తులు వీక్షించేందుకు వీలుగా ఆలయ పరిసరాల్లో ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumala brahmotsavamSrivari ChakrasnanamTirumala templeTirumala Tirupathi DevasthanamDevotees

