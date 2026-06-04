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Tirumala: తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాల్లో ఆల్‌టైమ్ రికార్డు.. మే నెలలో ఎన్ని కోట్లు విక్రయమయ్యాయంటే!

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు ఈ ఏడాది మే నెలలో కొత్త రికార్డు నమోదు చేశాయి. గత రెండు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈసారి భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో లడ్డూలను కొనుగోలు చేసినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. మే నెలలో మొత్తం 1.21 కోట్లకు పైగా లడ్డూలు విక్రయించబడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో లడ్డూల డిమాండ్ కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. తిరుమలకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుండటంతో లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు ప్రతి ఏడాది పెరుగుతున్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:13 AM IST
Tirumala: తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాల్లో ఆల్‌టైమ్ రికార్డు.. మే నెలలో ఎన్ని కోట్లు విక్రయమయ్యాయంటే!
Image Credit: TTD Announces Record Breaking Srivari Laddu Sales in May 2026 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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