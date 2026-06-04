Tirumala Srivari Laddu Sales Record: వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ భారీగా కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం భక్తులు లడ్డూ ప్రసాదాన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మే నెలలో లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో టీటీడీ కూడా లడ్డూల తయారీని పెంచి అవసరానికి అనుగుణంగా సరఫరా చేస్తోంది. టీటీడీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం మే నెలలో 1.21 కోట్లకు పైగా లడ్డూలు భక్తులకు అందించబడ్డాయి. గత రెండు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈసారి విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 2024 మే నెలలో 1.01 కోట్ల లడ్డూలు విక్రయించగా.. 2025లో 1.10 కోట్లకు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం 2026లో 1.21 కోట్లకు పైగా విక్రయాలు జరిగాయి. ప్రతి ఏడాది తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో లడ్డూ ప్రసాదాల డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రసాదాలను అందించేందుకు టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది.
భక్తుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ రోజుకు సగటున 4.08 లక్షల లడ్డూలను తయారు చేస్తోంది. సాధారణ రోజుల్లో 4 లక్షల నుంచి 4.5 లక్షల వరకు లడ్డూలు తయారవుతుండగా.. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఉత్పత్తిని మరింత పెంచుతోంది. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే పండుగలు, ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, సెలవుల సమయంలో ఉత్పత్తిని మరింత పెంచి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది. లడ్డూ తయారీ కోసం భారీ మొత్తంలో నాణ్యమైన ముడి పదార్థాలను వినియోగిస్తున్నారు. చక్కెర, శెనగపిండి, నెయ్యి, జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష, యాలకులు వంటి పదార్థాలతో ప్రత్యేక పద్ధతిలో లడ్డూలను తయారు చేస్తున్నారు. ప్రతి లడ్డూకు సరైన పరిమాణంలో పదార్థాలు ఉపయోగిస్తూ నాణ్యతను కాపాడుతున్నారు. భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు తాజా ప్రసాదం అందేలా టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ లడ్డూ తయారీ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తోంది.
తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీ ఎన్నో దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయ విధానాల ప్రకారమే జరుగుతోంది. లడ్డూలతో పాటు వివిధ రకాల అన్నప్రసాదాలు, ఇతర నైవేద్యాలను కూడా ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ పనిలో వందలాది మంది సిబ్బంది నిరంతరం సేవలందిస్తూ భక్తులకు నాణ్యమైన ప్రసాదాలు అందేలా కృషి చేస్తున్నారు. లడ్డూ తయారీ కోసం తిరుమలలో ఆధునిక సదుపాయాలతో కూడిన ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ముడి పదార్థాల నిల్వ నుంచి తయారీ వరకు ప్రతి దశను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భారీ సామర్థ్యంతో పనిచేసే యంత్రాలు, నిల్వ కేంద్రాలు, గ్యాస్ సదుపాయాలు, రవాణా వ్యవస్థలు అందుబాటులో ఉండటంతో రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా లడ్డూల ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది.
భక్తులకు సులభంగా లడ్డూలు అందించేందుకు ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి రోజంతా విక్రయాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అదనపు లడ్డూల కొనుగోలు కోసం డిజిటల్ చెల్లింపు సౌకర్యాలు కూడా కల్పించారు. దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతి భక్తునికి ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదం అందజేస్తున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో కూడా కొరత రాకుండా ముందుగానే లక్షల సంఖ్యలో లడ్డూలను నిల్వ ఉంచి భక్తుల అవసరాలను తీర్చేందుకు టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటోంది.
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