English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Tirupati City
Tirumala News: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్..

Tirumala News: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కోట్లాది భక్తుల కొంగు బంగారం. నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం అన్నట్టు 365 రోజులు ఇక్కడ స్వామి వారికి నిత్య కైంకర్యాలు జరగుతుంటాయి. ఇక సమ్మర్ హాలీడేస్ నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో టీడీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 2, 2026, 10:23 AM IST

TTD Big Alert: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమైన కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటే జన్మ ధన్యమైందని భావిస్తుంటారు భక్తులు. తిరుమల వెంకన్న దర్శనం కోసం దేశ, విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది ఆర్తితో స్వామి వారి దర్శనానికి వస్తుంటారు. అంతేకాదు స్వామి వారి క్షణ దర్శనానికి గంటలు తరపడి క్యూ లైన్స్ లో వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఒక మే నెలలో సమ్మర్ హాలీడేస్ నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తులు పిల్లలతో కలిసి పోటెత్తుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 
IAS, IPS ఇతర అతున్నత స్థాయి అధికారులు జారీ చేసే సిఫార్స్ లేఖలపై జారీ చేసే వీఐపీపీ దర్శనాలను టీటీడీ మే 1 నుంచి నిలిపివేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

సామాన్య భక్తులకు దర్శనం కల్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. మరోవైపు IAS, IPS ల సిఫార్సు లేఖలపైనే కాకుండా. రాజకీయ నాయకుల లేఖలతో వచ్చే వాళ్లకు కూడా దర్శనాలు నిలిపివేస్తే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా టీటీడీలో పనిచేసే ఉద్యోగులు, పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులకు సంబంధించి కూడా దర్శనాలు నిలిపివేస్తే బాగుంటుందని సామాన్య భక్తులు  కోరుతున్నారు. 

ఇక తిరుపతితలో రోజూ జారీ చేసే స్పెషల్ స్లాటెడ్ దర్వనాల (SSD) టోకన్ల జారీని ఈ నెల 15 తర్వాత రద్దు చేయాలనే యోచనలో ఉంది. మరోవైపు ఈ దర్శనాలను నిలిపి వేయడం భావ్యం కాదంటున్నారు కామన్ భక్తులు. ప్రతి రోజు చాలా మంది ఎలాంటి సిఫార్సు లేఖలతో పాటు 300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టోకెన్లు తీసుకొని వారికి ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ఈ టికెట్లను ఆపుచేయవద్దని సామాన్య భక్తులు కోరుకుంటున్నారు.  

దీనివల్ల సామాన్య భక్తులకు ఊరట కలగనుంది. మరోవైపు రోజుకు వీఐపీ దర్శనాలను తగ్గించి అదే సమయంలో మాములు భక్తులకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించేలా టీటీడీ ప్రణాళికలు చేస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

tirumalaTirumala tirupati devastanamTTD Newsttd vip break darshanTirumala ssd tokens

Trending News