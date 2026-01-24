English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ratha Saptami In Tirumala: తిరుమలలో కొండంత భక్తులు.. రథ సప్తమి వేళ టీటీడీ అధికారులకు ఏంచెప్పిందంటే..?

Ttd key alerts on Ratha Saptami arrangements:  రథ సప్తమి నేపథ్యంలో తిరుమల మాడవీధులంతా భక్తులతో నిండిపొయాయి. మిని బ్రహ్మోత్సవంను చూసేందుకు చాలా మంది భక్తులు కొండ మీద క్యూలుకట్టారు. ఈ క్రమంలో సిబ్బందికి టీటీడీ పలు సూచనలు చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:46 PM IST
  • తిరుమలలో రథ సప్తమి ఉత్సవాలు..
  • అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న టీటీడీ..

Ratha Saptami In Tirumala: తిరుమలలో కొండంత భక్తులు.. రథ సప్తమి వేళ టీటీడీ అధికారులకు ఏంచెప్పిందంటే..?

Ttd board key advice to employees on Ratha Saptami: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారమైన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో రథసప్తమి పర్వదినం  కోసం ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటికే బ్రహ్మోత్సవంను కళ్లరా చూసి తరించేందుకు భక్తులు భారీగా తిరుమలకు చేరుకుంటున్నారు. ఒకే రోజు స్వామి వారు ఏడు వాహనాలపై మాడ వీధుల్లో తిరుగుతూ భక్తలకు దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.

ఉత్సవాలు తెల్లవారుజామున బ్రాహ్మమూహుర్తంలొ సూర్యప్రభ వాహన సేవతో ప్రారంభమవుతాయి. ఆ తర్వాత.. వరుసగా.. చిన్నశేష వాహనం, గరుడ వాహనం, హనుమంత వాహనం, కల్పవృక్ష వాహనం, సర్వభూపాల వాహనం మీద స్వామివారు వరుసగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

అదే రోజు  రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవతో ఈ మహోత్సవం ఘనంగా ముగుస్తుంది. ఒక్కరోజులోనే స్వామివారి ఏడు వాహన సేవలను దర్శించుకునే అరుదైన అవకాశం లభించడంతో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది భక్తులు ఇప్పటికే తిరుమలకు చేరుకున్నారు. ఇంకా కొంత మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తునే ఉన్నారు.   

 భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కల్గకుండా చూడాలని టీటీడీ అధికారుల్ని ఆదేశించింది. తాగునీరు, అన్నప్రసాదం, భద్రత మొదలైన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు.రథసప్తమి వేడుకలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించేలా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఉద్యోగులకు టీటీడీ అలర్ట్..

రథ సప్తమిని విజయవంతం చేసేందుకు ఉద్యోగులందరూ కలిసికట్టుగా పని చేయాలి అన్నారు టీటీడీ అదనపు ఈఓ వెంకయ్య చౌదరి ఒక ప్రకటనలో కోరారు. మాడ వీధుల్లోని సిసి కెమెరాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ తో అనుసంధానం చేశామన్నారు .టీటీడీ ఉద్యోగులు, శ్రీవారి సేవకుల సేవలపై గ్యాలరీల్లోని భక్తుల నుండి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తామన్నారు.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలను విజయవంతం చేసినట్లే రథ సప్తమిని కూడా విజయవంతం చేసేందుకు కలిసికట్టుగా పని చేయాలని టీటీడీ ఉద్యోగులకు  సూచించారు. అదే విధంగా.. తిరుమలలోని ఆస్థాన మండపంలో రథ సప్తమి డిప్యూటేషన్ విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులు, శ్రీవారి సేవకులతో శనివారం సాయంత్రం ఆయన సమావేశమయ్యారు.

Read more: Ratha Saptami 2026: ఆదివారం రథ సప్తమి.. తప్పకుండా చేయాల్సిన, అస్సలు చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

మాడ వీధుల్లోని సిసి కెమెరాలను ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కు అనుసంధానం చేస్తున్నామని, తద్వారా వాహన సేవలను ఎంతమంది తిలకించారనే ఖచ్చితమైన అంచనా వేయవచ్చని తెలిపారు.ఇప్పటికే సామాన్యభక్తులు ప్రయారిటీగా టీటీడీ పలు ఆర్జీత సేవలను రద్దుచేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirumala templeSrivari DarshanTTD NewsLord Venkateshwara Temple

