TTD: హిందూ సమాజానికి వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్‌సీపీ క్షమాపణ చెప్పాలి: టీటీడీ

TTD Chairman Demands To Ex CM YS Jagan Apologoy To Hindu People: తిరుమల లడ్డూ వివాదం మళ్లీ రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న నేపథ్యంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు స్పందిస్తూ మరోసారి వైఎస్‌ జగన్‌, వైఎస్సార్‌సీపీ లక్ష్యంగా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిందూ సమాజానికి జగన్‌ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 30, 2026, 05:02 PM IST

YS Jagan Apology: 'వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో తిరుమలలో వేల అరాచకాలు చేశారు. సిట్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు. అబద్దాలు చెబుతున్న వారికి బుద్ది ఉండాలి. యజ్ఞాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు? హిందూ సమాజానికి వైఎస్‌ జగన్‌తో పాటు మిగిలిన వారు క్షమాపణ చెప్పాలి' టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు డిమాండ్‌ చేశారు. జగన్‌ ఐదేళ్ల పాలనలో హిందువులపై దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు. టీటీడీ నిబంధనలను ఎందుకు మార్చారని ప్రశ్నించారు.

Also Read: Janasena Party: జనసేన పార్టీ కీలక పరిణామం.. పిఠాపురం నుంచే ప్రారంభం

తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారం సిట్‌ నివేదికపై రాజకీయ దుమారం రేపడంతో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు స్పందిస్తూ వైఎస్‌ జగన్‌, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ' సామర్థ్యం లేని డైరీలకు నెయ్యి సరఫరా చేయమని చెప్పారు. 60 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యిని కొనుగోలు చేశారు. జంతు కొవ్వు లేదని చెప్పడం చెప్పడం సిగ్గుచేటు' అని మండిపడ్డారు. 'కెమికల్స్‌తోనే నెయ్యి సరఫరా చేశారని స్పష్టంగా సిట్ చార్జ్‌షీట్‌లో ఉంది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన కెమికల్స్‌ను నెయ్యి తయారీకి వాడారు. హిందువుల ప్రాణాలు తీసేలా వ్యవహరించారు' అని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

Also Read: AP Assembly Session: నెల రోజుల పాటు ఏపీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు.. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలపై వేటు?

'కల్తీనెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలను తయారు చేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు మహాపాపం చేశారు. జంతుకొవ్వు ఉందని ఎన్‌డీడీబీ నివేదిక ఇచ్చింది. సిట్ నిర్థారించింది. నెయ్యిని ల్యాబ్‌లకు పంపించి తమకు అనుకూలంగా రిపోర్ట్‌లు తెప్పించుకున్నారు. కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తిపడ్డారు' అని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మండిపడ్డారు. ఏ నిబంధనల ప్రకారం బోలేబాబా డైరీకి టెండర్‌ అప్పగించారు? జగన్, వైవీ సుబ్బారెడ్డి ప్రమేయం లేకుండానే పీఏ చిన్నప్పన్న ఇదంతా చేస్తాడా? అని నిలదీశారు.

Also Read: Child Missing: మేడారం జాతరలో పిల్లల అదృశ్యం.. రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌తో 2 గంటల్లో ఆచూకీ లభ్యం

'వైవీ సుబ్బారెడ్డి, ఆయన సతీమణి ఎందుకు సిట్‌కు బ్యాంకు వివరాలు ఇవ్వలేదు? తిరుమల వాటికన్ సిటీని దాటిపోయింది. వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో ప్రణాళిక ప్రకారమే తిరుమలపై స్కెచ్ వేశారు. టీటీడీలో ప్రతి విషయంలోను నిబంధనలను తూట్లు పొడిచారు. టీటీడీని భ్రష్టుపట్టించి కోట్లు సంపాదించాడు' అని వైవీ సుబ్బారెడ్డిపై టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'తల వెయ్యి ముక్కలు అవుతుందని భూమన మృత్యుంజయ యాగం చేస్తున్నాడు. భూమనకు అంత ప్రాణభయం ఎందుకు? తప్పు చేసి తప్పించుకోవాలనుకుంటే సాధ్యం కాదు భూమన' అని హెచ్చరించారు. 

'కల్తీనెయ్యిలో పెద్దవారి పాత్రను సిట్‌ పూర్తిగా వెలికితీయాలి. సిట్ గతంలో ఇచ్చింది చివరి ఛార్జ్‌షీట్ కాదు. ఇంకా ఉంది' అని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ప్రకటించారు. దుర్మార్గుల నుంచి తిరుమలను కాపాడుకోవాలని.. హిందువులందరూ ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. కల్తీ కేటుగాళ్లపై కేసులు పెట్టాలి.. జైలుకు పంపించాలని సూచించారు. 'వైఎస్సార్‌సీపీ పెద్దలకు హిందువులంటే చులకన భావం. హిందూ సమాజాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులను తరిమి తరిమి కొట్టే సమయం దగ్గరపడింది' అని తెలిపారు. నూటికి నూరు శాతం నెయ్యి కల్తీ అయ్యిందని స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Tirumala templeTTD ChairmanBR NaiduYS Jaganysrcp

