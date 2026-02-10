English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TTD Services: భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్‌.. ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల అన్నప్రసాదం?

TTD Services: భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్‌.. ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల అన్నప్రసాదం?

How Was The Tirumala Anna Prasadam TTD Chairman Takes Devotees Opinions: 'తిరుమల అన్నప్రసాదం ఎలా ఉంది? దర్శన ఏర్పాట్లు ఉన్నాయమ్మ' అంటూ భక్తులను అడిగి టీటీడీ చైర్మన్‌ అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు. తిరుమలలో వసతులు, దర్శన ఏర్పాట్లు తదితర అంశాలపై భక్తులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భక్తులతో మమేకమయ్యారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 10, 2026, 06:13 PM IST

TTD Services: భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్‌.. ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల అన్నప్రసాదం?

Tirumala Anna Prasadam: 'ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందిస్తున్న సేవలు, అన్న ప్రసాదం ఎలా ఉంది?' అంటూ టీటీడీ చైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు భక్తులను నేరుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై అభిప్రాయాలు సేకరించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి సేవకులతో కలిసి అన్న ప్రసాదాలను వడ్డించారు. అనంతరం సుదర్శన్‌ సత్రాన్ని.. బయో గ్యాస్‌ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించి పనుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

సుదర్శన్‌ సత్రం వద్ద.. సీపీఆర్‌ఓ వద్ద వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్  బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడి టీటీడీ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై స్వయంగా అభిప్రాయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తిరుమలలోని సుదర్శన్ సత్రాన్ని తనిఖీ చేసి గదుల్లో వాటర్ లీకేజీ మరమ్మతులు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ భవనాన్ని ఆధునీకరణ లేదా పునర్నిర్మాణం చేసేలా అధికారులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. సుదర్శన్ సత్రం వద్ద ఉన్న ఫుడ్ కౌంటర్‌లో శ్రీవారి సేవకులతో కలిసి భక్తులకు టీటీడీ చైర్మన్‌ అన్న ప్రసాదాలు వడ్డించారు. అన్న ప్రసాదాల రుచి, నాణ్యత గురించి ఎలా ఉందని భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ప్రభుత్వానికి బహిరంగ లేఖ

అనంతరం ఆయన భక్తులతో కలిసి పక్కనే ఉన్న టీ దుకాణంలో టీ సేవించారు. అంతకుముందు చైర్మన్ తిరుమలలోని కాకులమానుతిప్ప వద్ద నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఐఓసీఎల్ గ్యాస్ ప్లాంటును తనిఖీ చేశారు. అనంతరం బీఆర్‌ నాయుడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 5 నెలల ముందు తిరుమలలో ఐఓసీఎల్ ప్లాంటుకు శంకుస్థాపన చేశామని.. మార్చి నెలలో నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. మే నెల నుంచి ఈ ప్లాంటు ద్వారా కార్యాకలాపాలు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఈ ప్లాంటును రోజుకు 40 టన్నుల బయో గ్యాస్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా టీటీడీకి సంవత్సరానికి 1.52 కోట్లు ఆదా అవుతుందని, చెత్తను పునర్వినియోగించడంతో తిరుమల డంపింగ్ యార్డులో చెత్త పేరుకుపోకుండా ఉంటుందని టీటీడీ చైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు వివరించారు.

Also Read: Srisailam: శ్రీశైలం కొండపై కట్టలు తెంచుకున్న ఆగ్రహం.. భక్తులు, శివస్వాముల ఆందోళన

తిరుమల సేవలో ప్రముఖులు
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నిర్మాత నాగ వంశీ,నటుడు విశ్వక్ సేన్ విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ, ప్రభుత్వ విప్ దట్ల సుబ్బరాజు,ఎక్స్ వైసీపీ డిప్యూటీ సీఎం ముత్యాల నాయుడు ఉదయం నైవేద్య విరామంలో వేరు వేరుగా దర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. అనంతరం రంగనాయక మండపంలో అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి పట్టువస్త్రం తో సత్కరించి.. తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

