TTD Services: భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్‌.. ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల అన్నప్రసాదం?

Tirumala Anna Prasadam: 'ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందిస్తున్న సేవలు, అన్న ప్రసాదం ఎలా ఉంది?' అంటూ టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు భక్తులను నేరుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై అభిప్రాయాలు సేకరించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి సేవకులతో కలిసి అన్న ప్రసాదాలను వడ్డించారు. అనంతరం సుదర్శన్ సత్రాన్ని.. బయో గ్యాస్ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించి పనుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
సుదర్శన్ సత్రం వద్ద.. సీపీఆర్ఓ వద్ద వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడి టీటీడీ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై స్వయంగా అభిప్రాయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తిరుమలలోని సుదర్శన్ సత్రాన్ని తనిఖీ చేసి గదుల్లో వాటర్ లీకేజీ మరమ్మతులు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ భవనాన్ని ఆధునీకరణ లేదా పునర్నిర్మాణం చేసేలా అధికారులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. సుదర్శన్ సత్రం వద్ద ఉన్న ఫుడ్ కౌంటర్లో శ్రీవారి సేవకులతో కలిసి భక్తులకు టీటీడీ చైర్మన్ అన్న ప్రసాదాలు వడ్డించారు. అన్న ప్రసాదాల రుచి, నాణ్యత గురించి ఎలా ఉందని భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అనంతరం ఆయన భక్తులతో కలిసి పక్కనే ఉన్న టీ దుకాణంలో టీ సేవించారు. అంతకుముందు చైర్మన్ తిరుమలలోని కాకులమానుతిప్ప వద్ద నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఐఓసీఎల్ గ్యాస్ ప్లాంటును తనిఖీ చేశారు. అనంతరం బీఆర్ నాయుడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 5 నెలల ముందు తిరుమలలో ఐఓసీఎల్ ప్లాంటుకు శంకుస్థాపన చేశామని.. మార్చి నెలలో నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. మే నెల నుంచి ఈ ప్లాంటు ద్వారా కార్యాకలాపాలు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఈ ప్లాంటును రోజుకు 40 టన్నుల బయో గ్యాస్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా టీటీడీకి సంవత్సరానికి 1.52 కోట్లు ఆదా అవుతుందని, చెత్తను పునర్వినియోగించడంతో తిరుమల డంపింగ్ యార్డులో చెత్త పేరుకుపోకుండా ఉంటుందని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వివరించారు.
తిరుమల సేవలో ప్రముఖులు
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నిర్మాత నాగ వంశీ,నటుడు విశ్వక్ సేన్ విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ, ప్రభుత్వ విప్ దట్ల సుబ్బరాజు,ఎక్స్ వైసీపీ డిప్యూటీ సీఎం ముత్యాల నాయుడు ఉదయం నైవేద్య విరామంలో వేరు వేరుగా దర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. అనంతరం రంగనాయక మండపంలో అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి పట్టువస్త్రం తో సత్కరించి.. తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.
