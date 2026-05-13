/Tirumala Srivani Tickets: అవన్ని పుకార్లు.. తిరుమల శ్రీవాణి టికెట్ల వివాదంపై టీటీడీ కీలక వ్యాఖ్యలు..

TTD clarifies a bout rumours on Tirumala srivani darshan tickets row: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమల శ్రీవారికే కొంత మంది కేటుగాళ్లు శఠగొపం పెడుతున్నారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు టికెట్ల పేరిట, వసతుల పేరిట మోసాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల దేవస్థానాల వెబ్ సైట్ ను పొలిన నకిలీ వెబ్ సైట్ లు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చాయి. దీంతో అమాయకులైన కొంత మంది భక్తులు ఈ నకిలీ వెబ్ సైట్ల బారిన పడి మోస పోతున్నారు. ఇటీవల తిరుమలలో శ్రీవాణి టికెట్ల దర్శనాల పేరిట మోసాలు జరిగాయని వివాదం తెరమీదకు వచ్చింది. చెన్నైకి చెందిన ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ పద్మావతి ట్రావెల్స్ శ్రీవాణి టికెట్ల పేరుతో భారీ దందాకు పాల్పడుతున్నట్లు టీటీడీ విజిలెన్స్ గుర్తించింది.
భక్తుల నుంచి దళారులు ₹13,500 నుంచి ₹17,500 వరకు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించింది. ఒకే నంబర్ తో బల్క్ బుకింగ్స్ చేస్తూ టికెట్లు దక్కించుకుంటున్నట్లు టీటీడీ విజిలెన్స్ గుర్తించింది. దీనిపై విచారణ కొనసాగుతుంది. అయితే.. తాజాగా.. టీటీడీ శ్రీవాణి టికెట్ల వివాదంపై స్పందించింది.
శ్రీ వాణి టికెట్ల బుకింగ్ లను 2019 లో ప్రవేష పెట్టినట్లు తెలిపింది. ఆతర్వాత క్రమ క్రమంగా భక్తుల సలహాలు, టీటీడీ పాలక మండలి నిర్ణయాల మేరకు అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. 2024 జూన్ నుంచి అనేక మార్పులతో పారదర్శకంగా శ్రీవాణి టికెట్లు భక్తులకు అందేలా చూస్తున్నామన్నారు. అయితే.. దీనిలో సైట్ ను హ్యక్ చేయడం జరగడానికి ఆస్కారంలేదన్నారు.
ఎప్పటికప్పుడు టీటీడీ సైట్ ను ఆధునిక టెక్నాలజీతో అప్ డేట్ చేస్తున్నామన్నారు. ఏఐతో ఆటో ఫిల్లింగ్, ఆటో కాపీయింగ్ పద్దతులతో కొన్ని టెక్నాలజీతో మోసాలకు జరుగుతున్న వాటిని గుర్తించామన్నారు. దీనిపై టీటీడీ విజిలెన్స్ గట్టిగా చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. భక్తులు టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ ను మాత్రమే సందర్శించాలని కోరింది. దళారుల్ని, ఫెక్ నకిలీ వెబ్ సైట్లతో జాగ్రత్త వహించాలని కోరింది.
టీటీడీ ప్రతిరోజూ మొత్తం 1,500 శ్రీవాణి టికెట్లను ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ విధానాల్లో భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతోంది. అయితే విదేశీ భక్తుల సౌకర్యార్థం 500 టికెట్లను మూడు నెలలు ముందుగానే ఆన్లైన్లో జారీ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏ రోజుకు ఆ రోజు మిగతా 1000 టికెట్లను భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతారు.
దీనిలో డైలీ ఉదయం 9 గంటలకు ఆన్ లైన్ లో 800 శ్రీవాణి టికెట్లను టీటీడీ వెబ్ సైట్లో విడుదల చేస్తోంది. దీనిలోని 200 టికెట్లను తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్లో బోర్డింగ్ పాస్ ఆధారంగా ఇస్తారు. శ్రీవాణి టికెట్ ధర ఒక్కొంటికి 10,500. దీనిలో టీటీడీకి విరాళంగా రూ. 10 వేలను, రూ. 500 శ్రీవారి దర్శనం టికెట్ గా నిర్ణయించారు.
