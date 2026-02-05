English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
TTD Ghee Testing Lab: తిరుమల భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..ఇకపై కల్తీ చేస్తే దొరికిపోతారు!

TTD Ghee Testing Lab Setup: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు స్వచ్ఛమైన, నాణ్యమైన ప్రసాదాలు, ఆహారం అందించే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) మరో ముందడుగు వేసింది. లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో వాడే నెయ్యి కల్తీ అంశం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన నేపథ్యంలో, భక్తుల నమ్మకాన్ని కాపాడేందుకు టీటీడీ అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన ల్యాబొరేటరీని ఏర్పాటు చేస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 5, 2026, 10:50 AM IST

కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో తిరుమలలో భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక ల్యాబ్‌ను టీటీడీ నిర్మిస్తోంది. ఈ కొత్త ల్యాబ్‌లో అత్యంత ఖరీదైన, ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాలను అమర్చుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు 20 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 15 రకాల హైటెక్ పరికరాలను ఇప్పటికే కొనుగోలు చేసింది.

హై ఫర్‌ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమోగ్రాఫ్ (HPLC), గ్యాస్ క్రోమటోగ్రాఫ్ (GC), ఐసీపీఎంసీ (ICPMC) వంటి పరికరాల ద్వారా ఆహారంలో కలిసే అతి సూక్ష్మమైన రసాయనాలను లేదా కల్తీ పదార్థాలను కూడా సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

మార్చి నుంచే సేవలు ప్రారంభం
ప్రస్తుతం తిరుమలలో నీరు, ఆహార నాణ్యతను పరీక్షించే చిన్న ల్యాబ్ అందుబాటులో ఉంది. దానికి సమీపంలోనే ఈ కొత్త ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ (FSSAI) ల్యాబ్ ఏర్పాటు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే మార్చి నెల కల్లా ఇది పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుందని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. టీటీడీ ఇన్ఛార్జ్ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఇటీవలే పనులను పర్యవేక్షించి, త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.

కల్తీ నెయ్యిపై సిట్ (SIT) విచారణ అప్‌డేట్
మరోవైపు, గతంలో జరిగిన నెయ్యి కల్తీపై ప్రత్యేక విచారణ బృందం (SIT) దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. కేవలం తిరుమలకే కాకుండా, శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి ఆలయానికి కూడా 2022-23 కాలంలో కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అయినట్లు సిట్ గుర్తించింది.

విజయ డెయిరీ స్థానంలో వచ్చిన రాజేశ్ కార్పొరేషన్ సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో రసాయనాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండటానికే తిరుమలలో ఈ పటిష్టమైన ల్యాబ్ వ్యవస్థను తీసుకొస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ప్రతిరోజూ సుమారు 70 వేల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. అన్నప్రసాదం నుండి లడ్డూ ప్రసాదం వరకు ప్రతిదీ నాణ్యంగా ఉండేలా చూడటం ద్వారా భక్తుల ఆరోగ్యం, సెంటిమెంట్‌ను కాపాడటమే ఈ ల్యాబ్ ప్రధాన ఉద్దేశం.

