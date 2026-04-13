  Tirumala Luggage counter Row: భక్తుల నుంచి తిరుమల లగేజీ కౌంటర్ వద్ద డబ్బుల వసూళ్లు.. ఉద్యోగిపై టీటీడీ కఠిన చర్యలు..

Tirumala Luggage counter Row: భక్తుల నుంచి తిరుమల లగేజీ కౌంటర్ వద్ద డబ్బుల వసూళ్లు.. ఉద్యోగిపై టీటీడీ కఠిన చర్యలు..

ttd removes luggage counter employee who collects money:   శ్రీవారి భక్తుల నుంచి లగేజీకి డబ్బులు వసూళ్లు చేస్తున్న ఘటనపై టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది. ఈక్రమంలో సదరు ఉద్యోగిపై చర్యలు తీసుకుంది. భక్తులు తిరుమలలో ఉచిత వసతులను ఉపయోగించుకోవాలని కోరింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 05:55 PM IST
Ttd removes out sourcing employee who collecting money at luggage counters: తిరుమలకు దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తుంటారు. ఒక్కసారిగా స్వామివారిని దర్శించుకొవాలని భక్తులు పరితపిస్తున్నారు. ఎన్నిగంటలైన క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి ఆ మంగళ స్వరూపుడిని దర్శించుకుంటారు. అయితే.. ఇటివల తిరుమలలో అనేక మోసాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీవారిని దగ్గర నుంచి చూడొచ్చని వీఐపీ దర్శనం పేరిట మోసాలు జరుగుతున్నాయి. టీటీడీలో ఉద్యోగాల పేరిట కూడా దందాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి . దీనిపై పోలీసులు, టీటీడీ ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కూడా ఈ ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

తాజాగా.. తిరుమలలో లగేజీ కౌంటర్ లో ఒక ఉద్యోగి భక్తులు పెడుతున్న లగేజీకి డబ్బులు వసూలు చేయడం పెద్ద దుమారంగా మారింది. లగేజీ కౌంటర్లో ఉచితంగా పెట్టుకొవడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది. కానీ అవుట్ సొర్సింగ్ ఉద్యోగి మాత్రం ప్రతి భక్తుడి నుంచి 50 నుంచి 100 వరకు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. దీన్ని వీడియో తీసిసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది వైరల్గా మారింది. దీనిపై టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది. 

 భక్తుడి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిన ఉద్యోగిని విధుల నుంచి తొలగించినట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. లగేజీ కౌంటర్‌లో సేవలు పూర్తిగా ఉచితమని.. భక్తులు ఎవరూ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించింది. ఈ మేరకు టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. 

తిరుమలలోని లగేజీ సెంటర్‌లో నరసింహారెడ్డి అనే వ్యక్తి భక్తుల నుంచి లగేజీ కౌంటర్‌లో పనిచేసే ఉద్యోగి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు టీటీడీ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి అతడ్ని విధుల నుంచి తొలగించామని టీటీడీ ప్రకటించింది. తిరుమలలో ఎవరైన అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తే విజిలెన్స్ కంట్రోల్ నంబర్ 9866898630కు ఫిర్యాదు చేయాని టీటీడీ భక్తులకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

tirumalaTTD NewsLuggage counter fraud in TirumalaTirumala Darshanttd serious on luggage counter issue

