Tirumala Luggage counter Row: భక్తుల నుంచి తిరుమల లగేజీ కౌంటర్ వద్ద డబ్బుల వసూళ్లు.. ఉద్యోగిపై టీటీడీ కఠిన చర్యలు..

Ttd removes out sourcing employee who collecting money at luggage counters: తిరుమలకు దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తుంటారు. ఒక్కసారిగా స్వామివారిని దర్శించుకొవాలని భక్తులు పరితపిస్తున్నారు. ఎన్నిగంటలైన క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి ఆ మంగళ స్వరూపుడిని దర్శించుకుంటారు. అయితే.. ఇటివల తిరుమలలో అనేక మోసాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీవారిని దగ్గర నుంచి చూడొచ్చని వీఐపీ దర్శనం పేరిట మోసాలు జరుగుతున్నాయి. టీటీడీలో ఉద్యోగాల పేరిట కూడా దందాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి . దీనిపై పోలీసులు, టీటీడీ ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కూడా ఈ ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తిరుమలలో ఉచిత లగేజీ సేవకు డబ్బుల వసూళ్లు
కొంతమంది సిబ్బంది ఒక్కో బ్యాగుకు రూ.10 నుంచి రూ.50 వరకు వసూళ్లు చేస్తున్నారని, ఏదైనా వీడియో వైరల్ అయితే తప్ప తనిఖీలు సరిగా చేయడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
తాజాగా వీడియో వైరల్ కావడంతో ఉద్యోగిని తొలగించిన టీటీడీ.
— greatandhra (@greatandhranews) April 13, 2026
తాజాగా.. తిరుమలలో లగేజీ కౌంటర్ లో ఒక ఉద్యోగి భక్తులు పెడుతున్న లగేజీకి డబ్బులు వసూలు చేయడం పెద్ద దుమారంగా మారింది. లగేజీ కౌంటర్లో ఉచితంగా పెట్టుకొవడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది. కానీ అవుట్ సొర్సింగ్ ఉద్యోగి మాత్రం ప్రతి భక్తుడి నుంచి 50 నుంచి 100 వరకు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. దీన్ని వీడియో తీసిసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది వైరల్గా మారింది. దీనిపై టీటీడీ సీరియస్ అయ్యింది.
భక్తుడి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిన ఉద్యోగిని విధుల నుంచి తొలగించినట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. లగేజీ కౌంటర్లో సేవలు పూర్తిగా ఉచితమని.. భక్తులు ఎవరూ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించింది. ఈ మేరకు టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
తిరుమలలోని లగేజీ సెంటర్లో నరసింహారెడ్డి అనే వ్యక్తి భక్తుల నుంచి లగేజీ కౌంటర్లో పనిచేసే ఉద్యోగి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు టీటీడీ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి అతడ్ని విధుల నుంచి తొలగించామని టీటీడీ ప్రకటించింది. తిరుమలలో ఎవరైన అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తే విజిలెన్స్ కంట్రోల్ నంబర్ 9866898630కు ఫిర్యాదు చేయాని టీటీడీ భక్తులకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.