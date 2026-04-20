Tirumala: తిరుమలలో మహిళ అత్యుత్సాహం.. టీవీకే పార్టీకి ఓటు వేయాలని ప్రచారం.. టీటీడీ సీరియస్..

Woman  campaign for tvk in tirumala: టీవీకే పార్టీకి ఓటు వేయాలని మహిళా భక్తురాలు తిరుమలలో అందర్ని కోరింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తులు మహిళ ప్రవర్తన పట్ల చాలా ఆశ్చర్యం గురయ్యారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై టీటీడీ సిబ్బంది సీరియస్ అయ్యింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 02:08 PM IST
Woman Devotee urges vote for tvk party  in Tirumala video goes controversy: తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది కావాలని వివాదాలు చేస్తున్నారు.  పవిత్రమైన శ్రీవారి ఆలయంను వివాదాలకు కేరాఫ్ గా మారుస్తున్నారు.  తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం, రాజకీయాలు మాట్లాడటం వంటివి రోటీన్ గా మారాయి. దీనిపై టీటీడీ ఎంత సీరియస్ గా చెప్పిన ఎన్నిసార్లు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పిన , కేేసులు పెడ్తామన్నా కొంత మంది ప్రవర్తన మాత్రం మారడంలేదు. తరచుగా తిరుమలలో రీల్స్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా  నేతలు రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు.  దీనిపై భక్తులు కూడా టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందిపై ఫైర్ అవుతునే ఉన్నారు.   తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23 న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి.

ఈ క్రమంలో  అన్ని పార్టీలు కూడా ప్రచారం హోరును పెంచాయి. ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది నేతల మధ్య మాటల యుద్దం కూడా పీక్స్ కు చేరింది. టీవీకే విజయ్ తమిళనాడులో కింగ్ మేకర్ కాబోతున్నారని ప్రచారం జరిగింది.  తిరుమలలో ఒక మహిళ మాడవీధుల్లో నిలబడి టీవీకే పార్టీకి ఫెవర్ గా ప్రచారం నిర్వహించింది అంతే కాకుండా టీవీకే విజయ్ కు ఓటు వేయాలని కోరింది. ఆయన పోటీ చేస్తున్న సింబల్ ను చూపిస్తు ప్రచారం హోరును పెంచింది.

మహిళ ప్రవర్తన చూసి అక్కడి వారు ఆశ్చర్యపోయారు. తిరుమలలో ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన మారరా అంటూ షాక్ అయ్యారు. అక్కడున్న టీటీడీ విజిలెన్స్ ఏంచేస్తున్నారని భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.   మరోవైపు ఈ ఘటనపై టీటీడీ సైతం సీరియస్ అయ్యింది.  ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించింది.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

