Tirumala: తిరుమలలో మహిళ అత్యుత్సాహం.. టీవీకే పార్టీకి ఓటు వేయాలని ప్రచారం.. టీటీడీ సీరియస్..

Woman Devotee urges vote for tvk party in Tirumala video goes controversy: తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది కావాలని వివాదాలు చేస్తున్నారు. పవిత్రమైన శ్రీవారి ఆలయంను వివాదాలకు కేరాఫ్ గా మారుస్తున్నారు. తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం, రాజకీయాలు మాట్లాడటం వంటివి రోటీన్ గా మారాయి. దీనిపై టీటీడీ ఎంత సీరియస్ గా చెప్పిన ఎన్నిసార్లు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పిన , కేేసులు పెడ్తామన్నా కొంత మంది ప్రవర్తన మాత్రం మారడంలేదు. తరచుగా తిరుమలలో రీల్స్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా నేతలు రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు. దీనిపై భక్తులు కూడా టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందిపై ఫైర్ అవుతునే ఉన్నారు. తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23 న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి.
ఈ క్రమంలో అన్ని పార్టీలు కూడా ప్రచారం హోరును పెంచాయి. ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది నేతల మధ్య మాటల యుద్దం కూడా పీక్స్ కు చేరింది. టీవీకే విజయ్ తమిళనాడులో కింగ్ మేకర్ కాబోతున్నారని ప్రచారం జరిగింది. తిరుమలలో ఒక మహిళ మాడవీధుల్లో నిలబడి టీవీకే పార్టీకి ఫెవర్ గా ప్రచారం నిర్వహించింది అంతే కాకుండా టీవీకే విజయ్ కు ఓటు వేయాలని కోరింది. ఆయన పోటీ చేస్తున్న సింబల్ ను చూపిస్తు ప్రచారం హోరును పెంచింది.
మహిళ ప్రవర్తన చూసి అక్కడి వారు ఆశ్చర్యపోయారు. తిరుమలలో ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన మారరా అంటూ షాక్ అయ్యారు. అక్కడున్న టీటీడీ విజిలెన్స్ ఏంచేస్తున్నారని భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు ఈ ఘటనపై టీటీడీ సైతం సీరియస్ అయ్యింది. ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.