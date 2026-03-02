English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TTD: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ( టీటీడీ ) నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అమృత్‌సర్‌ స్వర్ణ దేవాలయం (Golden Temple) తరహాలో తిరుమలలోనూ ప్రత్యేక చట్టం తీసుకువచ్చే ఆలోచనలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఉంది. ఇంతకీ ఏమిటా చట్టం. దేశ సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఈ ఆలయానికి ఉన్న చట్టం.. తిరుమల ఆలయానికి సరిపోతుందా.. ఇంతకీ ఈ చట్టం వల్ల జరిగేదేమిటి..?

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:55 AM IST

TTD: తిరుమల విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఆ ప్రత్యేక చట్టంతో మరింత బలోపేతం..!

Tirumala Tirupati Devastanam: స్వర్ణ దేవాలయం తరహా చట్టాన్ని తిరుమలలోనూ తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో చంద్రబాబు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా తప్పు చేసిన వారి మీద క్రిమినల్‌ చర్యలు తీసుకునే అవకాశముందని అధికారులు చెప్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ చట్టం విషయంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.  అంతేకాదు పంజాబ్ లోని అమృత్‌సర్ స్వర్ణ దేవాలయం చట్టాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. టీటీడీ నిబంధనలు మరింత కఠినంగా మార్చాలని.. అలాగే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే అన్యమతస్తుల నుంచి డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలనే నిబంధనను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.

అమృత్‌సర్‌లోని స్వర్ణ దేవాలయం నిర్వహణ పంజాబ్ సిక్కు గురుద్వారా చట్టం, 1925 ప్రకారం నిర్వహిస్తారు. శిరోమణి గురుద్వారా ప్రబంధక్ కమిటీ (SGPC) చారిత్రక సిక్కు మందిరాల నిర్వహణ కోసం దీనిని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ తరహా చట్టాన్నే తిరుమలలోనూ ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక తిరుమలలో డిక్లరేషన్ విషయం కూడా అప్పుడప్పడూ రాజకీయ రచ్చకు కారణమవుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా క్రైస్తవుడైన  వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తిరుమల పర్యటన సమయంలో డిక్లరేషన్ అంశం ఏపీలో పొలిటికల్ వార్‌కు దారితీస్తు ఉంటుంది. 

ఈ క్రమంలోనే డిక్లరేషన్ నిబంధనను కచ్చితంగా అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కూటమి సర్కారు ఆలోచిస్తోంది.అలాగే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఏదో రకంగా వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తోంది. తిరుమలలో తరుచుగా ఏదో ఒక ఘటన వెలుగులోకి రావటం, వివాదమవ్వటం తెలిసిందే. పరకామణి చోరీ కేసు, తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారం, దళారుల మోసాలు వంటివి వెలుగులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలోనూ స్వర్ణ దేవాలయం తరహాలో ప్రత్యేక చట్టం అమలు చేయాలనే ఆలోచనలో ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 

