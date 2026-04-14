TTD to cancels tirumala vip darshan and slotted sarva darshan tokens from may 1: కలియుగ దైవం, భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారం తిరుమల శ్రీవారిని చాల మంది భక్తులు విశ్వసిస్తారు. స్వామి వారిని తలుచుకుని ఎలాంటి కోరికలు కోరుకున్న అవి నెరవేరుతాయిన ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు స్వామి వారి దర్శనం కోసం వస్తారు. గంటల తరబడి క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటారు. స్వామి దర్శనం కోసం ఎలాంటి సిట్యువేషన్ అయిన ఎదుర్కొంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ఒకవైపు సమ్మర్ సెలవులు, మరోవైపు వీకెండ్ సెలవులు నేపథ్యంలో తిరుమల భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది.
టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు 20 నుంచి 25 గంటలు, రూ. 300 టోకెన్లు ఉన్నవారికి 5 నుంచి 6 గంటలు, ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు ఉన్నవారిని 4 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ అమలు చేసినట్లు వీఐపీబ్రేక్ దర్శనాలు, ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లను రద్దు చేసి సామాన్య భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం ఎక్కువగా అయ్యే విధంగా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది. మే 1 నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దుతో పాటు, స్లాటెడ్ సర్వదర్శనాలు రద్దు చేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా సామాన్య భక్తులకు అధికంగా దర్శన భాగ్యం అయ్యే లక్ష్యంతో మార్పులు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వేసవి నేపథ్యంలో ఈ మూడు నెలలు భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. వీఐపీ దర్శనాలపై, ఎస్ఎస్ డీ దర్శనాలకు వేసవి కాలంలో విరామం ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నారు. మరోవైపు రోజుకు కొన్ని గంటలు వీఐపీ దర్శనాలకు కేటాయించే సమయాన్ని తగ్గించి, అదే సమయాన్ని సాధారణ భక్తులకు వినియోగించాలనే ప్రణాళిక ఉంది. ఈ నిర్ణయంతో భక్తులకు అదనపు దర్శన అవకాశం లభించనుంది.
మొత్తం మీద ఈ మార్పులు పూర్తిగా అమల్లోకి వస్తే తిరుమలలో సాధారణ భక్తులకు పెద్ద ఊరట లభించనుందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా వేచి ఉండే సమయం తగ్గడంతో పాటు, ఈజీగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకునేందుకు భక్తులకు వెసులుబాటు అవుతుందని టీటీడీ యోచిస్తుంది. మరోవైపు ఈ నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో శ్రీవారి భక్తులు మాత్రం స్వాగతిస్తున్నారు. దీనిపైన అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
