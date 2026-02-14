English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Kadapa news: వాలెంటైన్స్ డే రోజు తీవ్ర విషాదం.. కళ్ల ముందే ప్రియురాలి మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Road accident in Kadapa: కడపలో అతివేగంతో వచ్చిక లారీ లవర్స్ వెళ్తున్న బైక్ ను ఢీకొట్టింది. దీంతోవారు దూరంగా ఎగిరిపడ్డారు.ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా రోడ్డంతా రక్త సిక్తంగా మారింది. బైక్ తుక్కు తుక్కు అయ్యింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 03:19 PM IST
  • ఏపీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..
  • చూస్తుండగానే యువతి దుర్మరణం..

Lovers meets with terrible lorry accident in gandikota Kadapa: వాలెంటైన్స్ డే సంబరాలను ప్రేమికులు  పండగలా చేసుకుంటున్నారు. తమ ప్రియమైనవారితో మాల్స్ లలో, సినిమాలు, హోటల్స్ లలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వీకెండ్ కూడా కలిసి రావడంతో వాలెంటైన్స్ డే మరింత ఉల్లాసంగా జరుపుకునేందుకు యువతీ,యువకులు సర్ ప్రైజ్ ప్లాన్ లు వేసుకున్నారు. హిందు సంఘాలు ఎంత చెప్పిన కొంత మంది లవర్స్ మాత్రం తమ వారిలో బైక్ ల మీద లాంగ్ ట్రిప్ లు, కొత్త ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. అయితే.. కడపలోని గండికోటలో వాలెంటైన్స్ డే వేళ తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. బైక్ పై వెళ్తున్నప్రేమికులను లారీ వచ్చి వేగంగా ఢీకొట్టింది.ఈ ఘటనలో యువతి సంఘటన స్థలంలోనే చనిపోయింది.

ఏపీలోని కడప జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. తిరుపతి నుంచి ఇద్దరు లవర్స్ బైక్ మీద గండికోట ట్రిప్ కు ప్లాన్ లు వేశారు. బైక్ మీద కబుర్లు చెప్పుకుంటూ  ఆనందంలో జర్నీ  చేస్తున్నారు. ఎన్నో ఆశలు, ఇంకెన్నో ఫ్యూచర్ ప్లాన్ లను ఒకరితో మరోకరు చెప్పుకుంటూ బైక్ మీద బయలు దేరారు.

ఈ క్రమంలో గండి కోటకు వెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో వీరి బైక్ ను వెనుక నుంచి వచ్చిన లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో యువతి రోడ్డు మీద పడటంతో ఆమె తలకు బలమైన గాయం కావడంతో అక్కడికక్కడ చనిపోయింది.  యువకుడు తీవ్రగాయాలపాలై అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు.  వెంటనే రోడ్డుపైన వాహనదారులు అంబులెన్స్ కు సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Video Viral: ప్రియుడితో హోటల్ గదిలో వాగ్వాదం.. నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన యువతి.. వీడియో వైరల్..

పోలీసులు రంగంలోకి దిగి గాయపడ్డ యువకుడిని,  యువతి డెడ్ బాడీని ఆస్పత్రికి తరలించారు. వారి వద్ద నుంచి ఆధారాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు. యువకుడు ప్రాణాపాయం నుంచి బైటపడగా, యువతి మాత్రం చనిపోయింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన మాత్రం వాలెంటైన్స్ డే వేళ తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Kadapa NewsValentines DayLorry accidentLorry bike accidentTirupati news

