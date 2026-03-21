Tirumala Video: తిరుమలలో బొటిక్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ రీల్స్.!.. మరోసారి పెను దుమారం.. వీడియో వైరల్..

Woman making business reels in Tirumala temple premises video: తిరుమలను ఇటీవల తరచుగా ఏదో ఒక వివాదాలతో నిత్యం వార్తలలో ఉంటుంది. లడ్డు వివాదాలు, తిరుమలలో రాజకీయ వ్యాఖ్యలు, రీల్స్ వివాదం, మొదలైన ఘటనలు రోటీన్ గా జరుగుతున్నాయి. ఎంత చెప్పిన కూడా కొంత మంది అస్సలు విన్పించుకొవడంలేదు. తరచుగా వీరి పనులతో కాంట్రవర్సీలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల తిరుమలలో రీల్స్ చేయోద్దని ఎంత చెప్పిన కూడా మారడంలేదు. దీనిపై టీటీడీ ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో సైతం సీరియస్ అయ్యింది. తిరుమలలో రీల్స్ చేస్తే కేసులు నమోదుస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే చాలా మందిపై తిరుమల పవిత్రతను భంగం కల్గించేవారిపై కేసుల్ని సైతం నమోదు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ప్రస్తుతం ఒక మహిళ బొటిక్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేయడం తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. తిరుమలలో ఒక మహిళ బొటిక్ కోసం ప్రమోషన్ చేసింది. అంతే కాకుండా తిరుమల మాడ వీధుల్లో నడుస్తు ఫోటో షూట్ చేసుకున్నారు. అంతే కాకుండా చుట్టుపక్కల వారు ఉన్న కూడా ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఫోటో షూట్ చేసుకున్నారు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది.
అసలు తిరుమలలో టీటీడీ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారు.. అక్కడ అనౌన్స్ మెంట్ కూడా చేస్తుంటారు. అలాంటిది ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారని శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. ఒకవైపు మాడ వీధుల్లో చుట్టుపక్కల అంత మంది భక్తులు ఉన్న కూడా ఆమె ఫోటో షూట్ చేయడం ఏంటని అంటున్నారు.
టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారంటూ టీటీడీ మండిపడింది. మొత్తంగా ఈ వీడియోపై వెంటనే టీటీడీ సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకొవాలిన, తిరుమలలో ఇలాంటివి పొరపాటున జరక్కుండా ప్రత్యేకంగా ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయాలని కొంతమంది నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.