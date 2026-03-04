English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • YS Jagan: దేవుడంటే భక్తి, భయాలు ఏమాత్రం లేవు.!. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.!.

YS Jagan: దేవుడంటే భక్తి, భయాలు ఏమాత్రం లేవు.!. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.!.

YS Jagan Fires on Chandrababu naidu: కళ్ల ముందు వీడియో కన్పిస్తున్న ఇంకా కూటమి ప్రభుత్వం బీఆర్ నాయుడుపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకొవడంలేదని వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా చంద్రబాబుకు అసలు దేవుడంటే భక్తి, భయాలు లేవన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 02:32 PM IST
  • చంద్రబాబుపై మరోసారి జగన్ ట్విట్ వార్..
  • దేవుడంటే భయం, భక్తిలేదని సెటైర్లు..

YS Jagan: దేవుడంటే భక్తి, భయాలు ఏమాత్రం లేవు.!. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్.!.

Ys Jagan fires on ap cm Chandrababu naidu on ttd chairman br naidu row: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు  మరోసారీ హీటెక్కాయి. ఇటీవల టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలపై నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.  బీఆర్ నాయుడుపై వైసీపీ నేతలు మండి పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా వెంటనే టీటీడీ చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా  చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై ఇటీవల పవన్  కళ్యాన్, చంద్రబాబు సైతం భేటీ కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. తాజాగా.. దీనిపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మరోసారి కూటమిపై  విరుచుకుపడ్డారు. ఆయన చేసిన ట్విట్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. తిరుమల శ్రీవారు అంటే దేశ వ్యాప్తంగానే కాదు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయనకు భక్తులు ఉన్నారన్నారు.  తిరుపతిలో టీటీడీని  కూడా చాలా గొప్పదిగా భావిస్తారని అన్నారు.

కానీ ఇటీవల దానికి చైర్మన్ గా ఉన్న బీఆర్ నాయుడు టీటీడీ తో పాటు, తిరుమల శ్రీవారికి చెడ్డపేరు వచ్చేలా ప్రవర్తించారన్నారు. కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాల్నిదెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించారని అన్నారు. భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యలు, తిరుమల వెనుకాల చెత్త కొండ అని మాట్లాడటంను తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. తనకు హైదరాబాద్ లో బిజినెస్లు ఉన్నాయనడటం, ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరంలేదని అన్నారు. టీటీడీ చైర్మన్ గా అవకాశం కోసం ఎంతో మంది స్వామి సేవ కోసం పడిగాపులు కాస్తారన్నారు.  అత్యంత పవిత్రంగా, నిష్టతో నిర్వర్తించాల్సింది పోయి బీఆర్ నాయుడు నీచత్వంకు దిగాడన్నారు.  ఆలయ ప్రతిష్ఠను మంటగలిపేలా వ్యవహరించారన్నారు.

 అదే విధంగా..ఒక బాధిత మహిళ ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబుగారికి లేఖ రాస్తూ, ప్రస్తుత టీటీడీ ఛైర్మన్‌ తనను మోసం చేశాడని, తన జీవితంతో ఆడుకున్నాడని,  ఏ చిన్న పనితో ఆడవారు వచ్చినా వారిని ఇబ్బంది పెడతారంటూ ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని గుర్తు చేశారు.  ఒక బాధ్యత ఉన్న వ్యక్తిగా చంద్రబాబుగారు ఈ ఫిర్యాదుపై విచారణ చేసి, చర్యలు తీసుకోవడంతో కూటమి సర్కారు విఫలమైందన్నారు. మరల ఆయనను  టీటీడీ చైర్మన్ గా నియమించడం ఏంటని మండిపడ్డారు.

దీనిలో తిరుమల ఆలయం పవిత్రతో పాటు, ప్రతిష్ట కూడా మంటగలిసేలా కూటమి నిర్ణయాలు తీసుకుందన్నారు. చంద్రబాబుకు దేవుడంటే భక్తీ లేదు, శ్రద్ధ అంతకన్నా లేదని సెటైర్లు వేశారు. దేవుడిపట్ల భయం ఉంటే మరీ ఇంత విచ్చల విడిగా ఉండరని మాజీ సీఎం మండిపడ్డారు. అదే విధంగా తిరుమల లడ్డులో నెయ్యి విషయంలో కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారన్నారు.
 నెయ్యి క్వాలిటీ బాగోలేదని ఈ చంద్రబాబుగారి హయాంలోనే  టీటీడీ ల్యాబ్‌ తిప్పి పంపినా, మళ్లీ అవే క్వాలిటీలేని నెయ్యి ట్యాంకర్లను మరల అనుమతిచిందన్నారు.  

ఇదే విషయాన్ని సీబీఐ-సిట్‌ మొదటి ఛార్జిషీటు 64, 91 పేజీల్లోనూ, ఫైనల్‌ ఛార్జిషీటు 44వ పేజీలోనూ ఇదే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పిందని జగన్ గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబుగారికి దేవుడి పట్ల భక్తీ లేదు, ఆలయాల నిర్వహణపట్ల శ్రద్ధ అంతకన్నా లేదన్నారు. తిరుమల లడ్డు వివాదంలో చంద్రబాబు తప్పు చేసి ఇతరుల మీద తప్పులను రుద్దుతున్నారన్నారు.

Read more: Roja on Br naidu Video: మూతీ పగల కొట్టాలన్పించింది.. బీఆర్ నాయుడుపై రెచ్చిపోయిన రోజా.. వీడియో వైరల్..

 

2014-19 మధ్య టీటీడీ నెయ్యి కొనుగోలు ధర దాదాపుగా రూ.278,   2019-24 మధ్య కూడా నెయ్యి సగటు రేటుకూడా అంతే ఉందన్నారు. చంద్రబాబు నెయ్యి విషయంలో తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ,  తన హెరిటేజ్‌కి చెందిన ఇందాపూర్‌ డెయిరీకి, కిలో నెయ్యి రూ. 658లకు, 2025లో అమ్ముకునేందుకు కట్టబెట్టి, లాభాలు గడించారని మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganAP CM chandrababu naiduTtd chairman br naidu rowtirumalaTTD News

