Vibhuti falling from Sai baba Idol: ఇంట్లోని సాయి బాబా విగ్రహం నుంచి విభూతి రాలడంను ఇంట్లో వారు గమనించారు. వెంటనే తెరుకుని చూడగా బాబా విగ్రహం అంతా విభూతితో నిండిపోయింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:07 PM IST
Vibhuti From Sai Idol Video: తిరుపతిలో మరో అద్బుతం.. సాయిబాబా విగ్రహం నుంచి రాలుతున్న విభూతి.. ఏకంగా నాలుగోసారి .. వీడియో వైరల్..

Vibhuti falling from sai baba idol in tirupati: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారమైన శ్రీవెంకటేశ్వరు స్వామి కొలువైన తిరుపతి జిల్లాలో ఇటీవల అనేక వింతైన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. గతంలో తిరుపతిలో స్థానికంగా ఉన్న ఒక శివాలయంలో శివుడి లింగం కళ్లు తెరిచిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. తిరుపతిలోని గాంధీపురంలో స్థానికంగా ఉన్నరామలింగేశ్వర స్వామి శివాలయంలో పరమశివుడు కళ్ళు తెరిచినట్లుగా శివలింగంలో స్పష్టంగా కన్పించింది.

దీంతో పూజారీ ఈ విషయంను అందరికి చెప్పగా ఈ వింతను చూసేందుకు భక్తులు తండొపతండాలుగా తరలివచ్చారు. ఈ  ఘటన మరవక ముందే మరో అద్బుతం చోటు వెలుగులోకి వచ్చింది.  తిరుపతిలోని ఒక స్థానికుల ఇంట్లో..పూజ మందిరంలో సాయిబాబా విగ్రహంను పెట్టుకున్నారు. అయితే..ఈ విగ్రహం నుంచి నిన్న రాత్రి నుంచి విభూతి రాలుతుంది.   దీంతో కుటుంబ సభ్యులు అంతా ఇది సాయి బాబా మహిమ అంటూ భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోతున్నారు.
 

గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఇదే విధంగా సాయిబాబా పటం, విగ్రహం నుంచి విభూతి రాలడం గమనిస్తున్నట్లు  సదరు ఇంటి  మహిళ వెల్లడించింది. నిన్న రాత్రంతా ఇల్లంతా విభూది సువాసన వెదజల్లడంతో పూజ మందిరం దగ్గరికి వెళ్లి చూడగా.. అక్కడ బాబా విగ్రహం నుంచి విభూతి రాలడంను చూసింది. వెంటనే ఇంట్లో వారికి చుట్టుపక్కలవారికి ఈ విషయంను చెప్పగా.. అందరు కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యంతో చూశారు.

గత రెండేళ్లుగా షిర్డీ వెళ్లలేదని సాయిబాబా ఈవిధంగా తమ ఇంట్లోకి వచ్చి తమను ఆశీర్వదించాడని కూడా ఆ కుటుంబం వారు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా తమ ఇంట్లో అద్బుతం జరగడం ఇది నాలుగోసారి అంటూ కూడా మహిళ భక్తిపారవశ్యంకు గురైంది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirupatiTTD NewsSai Baba IdolTTD Latest News

