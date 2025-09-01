Tirumala Brahmotsavam: 24 నుంచి తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు.. పూర్తి షెడ్యూల్‌ ఇదే!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2025 Starts From September 24th To Oct 2nd: తిరుమల క్షేత్రంలో అత్యంత వైభవంగా జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాల కోసం భక్తులు ఎదురుచూస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల తేదీలు, వాహన సేవలు, ప్రత్యేక పూజల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్‌ ఇదే!

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 1, 2025, 03:55 PM IST

Salakatla Brahmotsavam 2025: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమలలో ఏడాదికోసారి జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. అంగరంగ వైభవంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల తేదీలు ఇలా ఉన్నాయి. లక్షలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే ఈ ఉత్సవాల పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. ఏ రోజు నుంచి ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి? ఎప్పుడు ముగుస్తాయి? ఏ రోజు ఏ విశిష్ట పూజలు, సేవలు ఉంటాయి? అనేవి తెలుసుకుందాం.

Also Read: Shobhayatra Tragedy: గణేశ్‌ శోభాయాత్రలో తీవ్ర విషాదం.. ఆరుగురు భక్తులు మృతి

సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగుతాయని టీటీడీ ప్రకటించింది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈనెల 23వ తేదీ సాయంత్రం అంకురార్పణతో ఈ ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని సెప్టెంబర్ 16వ తేదిన శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రతి రోజు ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వాహన సేవలు ఉంటాయి.

Also Read: Bank Holidays: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండుగ.. 15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!

వాహన సేవల వివరాలు
24 సాయంత్రం 05.43 నుంచి 6.15 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ధ్వజారోహణం. రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహనం

25 ఉదయం 8 గంటలకు చిన్న శేష వాహనం. మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపనం. రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహనం

26 ఉదయం 8 గంటలకు సింహ వాహనం. మధ్యాహ్నం 1 గంటకు స్నపనం. రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనం

27 ఉదయం 8 గంటలకు కల్పవృక్షం వాహనం. మధ్యాహ్నం 1 గంటకు స్నపనం. రాత్రి 7 గంటలకు సర్వభూపాల వాహనం

28 ఉదయం 8 గంటలకు మోహినీ అవతారం. సాయంత్రం 6.30 నుంచి రాత్రి  గరుడ వాహనం

29 ఉదయం 8 గంటలకు హనుమంత వాహనం. సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వర్ణ రథం. రాత్రి 7 గంటలకు గజ వాహనం

30 ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనం. రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనం

01 ఉదయం 7 గంటలకు రథోత్సవం. రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వ వాహనం

02 ఉదయం 6 నుంచి 9 వరకు చక్రస్నానం. రాత్రి 8.30 నుంచి 10 గంటల వరకు ధ్వజావరోహణం

Also Read: Ganesh Yatra: తాడిపత్రిలో జేసీ వర్సెస్‌ కాకర్ల..రణరంగంగా గణేశ్‌ శోభయాత్ర

