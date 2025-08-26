BR Naidu: తిరుమలపై జరుగుతున్న విష ప్రచారంపై టీటీడీ చైర్మన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

Tirumala Temple: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పవిత్రతను కాపాడటం తమ ప్రథమ కర్తవ్యమని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. తిరుమలలోని ఏడుకొండలను అన్యాక్రాంతం కానివ్వమని స్పష్టం చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై జరుగుతున్న విష ప్రచారాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. టీటీడీ భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కేటాయించారని.. దానిపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు భూకేటాయింపులు చేయకపోతే ఈరోజు సమస్యే లేదని పేర్కొన్నారు. పాలక మండలి ద్వారా భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు.
Also Read: Tirumala Temple: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్.. 7వ తేదీన తిరుమల ఆలయం మూసివేత
తిరుపతిలో మంగళవారం టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీటీడీపై జరుగుతున్న విష ప్రచారపు వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. '2008లో పీపీపీ ద్వారా 30.32 ఎకరాల పర్యాటక భూమిని దేవలోక్కు ఇవ్వాలని ఎంవోయూ చేసుకున్నారు. 2011న ఇంటర్నేషనల్ బెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎల్ఓఐ ద్వారా దేవలోక్ కేటాయింపు, 2014న ఆ భూమిని దేవలోక్కు టూరిజం శాఖ కేటాయించింది. 2021 ఏడాదిలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్విరాన్ మెంట్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. గత ప్రభుత్వం 20 ఎకరాల భూమిని ముంతాజ్ హోటల్కు, మరో 5 ఎకరాలు మేడా ప్రాజెక్ట్కు కేటాయించింది' అని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు.
Also Read: Ganesh Chaturthi: అక్కడ వినాయక చవితి చేసుకుంటే చావులే! కారణం వింటే షాకవుతారు
'2024లో టీటీడీ బోర్డు రెండో అంశం కింద చర్చించి ముంతాజ్ హోటల్కు ఇవ్వడం సబబు కాదని తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపాం. మార్చి 21న సీఎం చంద్రబాబు తిరుమల సందర్శించిన సందర్భంలో 25 ఎకరాలతో పాటు మిగిలిన భూములను కలిపి మొత్తం 50 ఎకరాల భూమిని టీటీడీ తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ముంతాజ్ హోటల్ వారితో స్వయానా చంద్రబాబు సంప్రదింపులు చేసి మరోచోట రోడ్డుకు అటు వైపు స్థలం కేటాయించేందుకు అంగీకరించేలా ఒప్పించారు' అని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వివరించారు.
Also Read: Kanipakam Temple: రేపటి నుంచి కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవాలు.. స్వయంభూ వినాయకుడి వేడుకల షెడ్యూల్ ఇదే!
ముంతాజ్ హోటల్ నిర్మాణానికి ఇప్పటికే రూ.30 కోట్లు ఖర్చు చేశామని మొండికేయడంతో చంద్రబాబు జోక్యం చేసుకుని స్థలం మార్పిడికి అంగీకరించేలా చేశారని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి స్థలం మార్పిడి అంశం ప్రాసెస్లో ఉండగానే కొంత మంది ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా రోజుకో విమర్శలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని చెప్పారు. పర్యాటక భూమిని, టీటీడీ భూములను ప్రైవేట్ వాళ్లకు ఇవ్వడంతోనే వివాదం ఏర్పడిందని తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.