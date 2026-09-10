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న్యూఢిల్లీలో BRICS సదస్సు రేపటి నుంచే.. ప్రపంచ నేతలకు భారత్ గ్రాండ్ వెల్కమ్!
Written By
Renuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 10:40 AM
|
Updated: Sep 10, 2026, 10:40 AM
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18th BRICS Summit 2026 India Set to Host Global Leaders at Bharat Mandapam
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