TG Municipal election Results: బీజేపీకి మరో షాక్.. ఫలితాలకు ముందు మరో కమలం అభ్యర్థి మృతి

Telangana municipal Election Results 2026: మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ వేళ విషాదం నెలకొంది. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మున్సిపాలిటీలో 10వ వార్డులో పోటీ చేసిన బీజేపీ అభ్యర్థి బత్తిని ఎల్లమ్మ మృతిచెందారు. కొన్ని రోజులుగా ఆమె తీవ్రమైన అనారొగ్య సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈరోజు కౌంటింగ్ ప్రారంభం అయ్యాక ఆమె చనిపోయారనికుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. గతంలో మక్తల్ మున్సిపాలిటి ఆరోవార్డులో మహదేవప్ప సూసైడ్ చేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయంతెలిసిందే. కౌంటింక్ కు ముందు ఇద్దరు బీజేపీ అభ్యర్థులు చనిపోవడం కమలం పార్టీ, కార్యకర్తల్లో తీవ్ర విషాదం నింపింది.
 

