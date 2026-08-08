/Tirupati: గోడకు కన్నం వేసి తిరుపతిలో భారీ చోరీ.. 250 ఫోన్లు దొంగతనం

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Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 08, 2026, 05:35 PM

Tirupati Sonovision Showroom Theft: తిరుపతి నగరంలో భారీ దొంగతనం జరిగింది. ఎస్వీ యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అన్నమయ్య సర్కిల్‌లో ఉన్న సోనోవిజన్‌ షోరూమ్‌లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దొంగలు గోడకు కన్నం వేసి షోరూమ్‌లోకి ప్రవేశించారు. అందులో ఉన్న 250 మొబైల్‌ ఫోన్లు ఎత్తుకెళ్లగా.. వాటిలో 50 ఆపిల్‌ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మరికొన్ని ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులు కూడా చోరీ చేశారు. దొంగతనానికి గురైన మొబైళ్ల విలువ సుమారు రూ.2 కోట్ల మేర ఉంటుందని షోరూమ్‌ నిర్వాహకులు చెప్పారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించిన అనంతరం కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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