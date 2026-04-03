Kanpur Emotional Incident: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్లో గుండెలను పిండేసే ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక రోడ్డుపై స్పృహతప్పి పడిపోయిన తల్లిని కాపాడుకునేందుకు ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు చేసిన ప్రయత్నం అందరి హృదయాలను కలచివేస్తోంది. స్పృహతప్పి రోడ్డుపై పడిపోయిన తల్లికి నీటిని అందించేందుకు బాలుడు కొద్దిదూరం నుంచి కాళ్లకు చెప్పలు లేకుండా నీళ్ల బాటిల్తో రోడ్డుపై పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఆ పిల్లాడు చేసిన పనిని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తూనే.. వీడియో తీసిన వ్యక్తిపై, అటుగా రోడ్డున పోతున్నవారిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.