English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Bigg Boss Thanuja: తనూజ ఓడిపోవడంతో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన లేడీ ఫ్యాన్.. వీడియో వైరల్

Bigg Boss Thanuja: తనూజ ఓడిపోవడంతో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన లేడీ ఫ్యాన్.. వీడియో వైరల్

A Lady Fan Cried Over Thanuja Runner Up: ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ముగిసింది. ఆర్మీ మ్యాన్, కామనర్ కళ్యాణ్ పడాల బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్‌గా నిలిచాడు. లేడీ కంటెస్టెంట్ తనూజ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. అయితే తనూజ విన్ అవ్వనందుకు చాలా మంది అప్సెట్ అయ్యారు. ఓ లేడీ ఫ్యాన్ అయితే ఏకంగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వీడియో కూడా చేసింది. ఈ వీడియోలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. తనూజ విన్ అవ్వనందుకు చాలా బాధగా ఉంది. బిగ్ బాస్‌లో ఆడవాళ్లకు ఒక్కసారి కూడా సరైన గుర్తింపు దక్కదా.. ఆడవాళ్లు ఎప్పుడూ వంటింట్లోనే ఉండిపోవాలా.. ప్రేక్షకులు సీజన్ ముందు నుంచి కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు కదా.. మరి చివర్లో ఏమయ్యిందంటూ కనీళ్లు పెట్టుకుంది. కల్యాణ్ విన్నర్ అయినందుకు బాధలేదు.. కానీ, ఒక లేడీ విన్నర్ అయితే చూడాలనుకున్నా. తనూజ విన్ అవనందుకు చాలా బాధగా ఉందంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది ఆ లేడీ అభిమాని. దాంతో ఆ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  

Video ThumbnailPlay icon

Trending News