Viral Video: ముదిరిన రీల్స్ పిచ్చి.. ఓవరాక్షన్ చేసి 70 వేల రింగ్ పోగొట్టుకున్న యువతి.. తిక్క కుదిరిందంటూ నెటిజన్ల కామెంట్స్

Viral Video: సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ కావాలని కొందరు చేసే హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. కొందరు వ్యూస్ కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు కూడా. అయినప్పటికి వారిలో మార్పు రావడం లేదు. ఇటీవల ఓ యువతి క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు వెళ్లింది. మ్యాచ్ చూసిన తరువాత ఖాళీ స్టేడియంలో ఓ రీల్ చేసి పోస్ట్ చేయాలని, తద్వారా భారీ వ్యూస్ పొందాలని అనుకుంది. తన చేతికి ఉన్న ఖరీదైన ఉంగరాన్ని విసిరివేస్తున్నట్లుగా ఓ వీడియోను చేయాలనుకుంది. కట్ చేస్తే ఆ ఉంగరాన్ని పొగొట్టుకుంది. ఎంత వెతికినా ఆ రింగ్ దొరకలేదు. దీంతో ఆమె స్టేడియంలోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్గా మారగా.. తిక్క కుదిరిందా అని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.