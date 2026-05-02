Abhishek Sharma: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ ఆధ్యాత్మిక బాటపట్టాడు. హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కర్మన్ఘాట్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించాడు. ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాడు. అంతకుముందు ఆలయ అర్చకులు అభిషేక్ శర్మకు ఘన స్వాగతం పలికారు. పూజా కార్యక్రమాల తర్వాత తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి, వేదాశీర్వచనం ఇచ్చారు. అభిషేక్ శర్మను చూసేందుకు ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు పోటీపడ్డారు. కొందరు భక్తులతో అభి ఫొటోలు దిగి సందడి చేశాడు. అభి కర్మన్ ఘాట్ ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.