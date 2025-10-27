English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Megastar Chiranjeevi: నా ఇజ్జత్ తీస్తున్నారు.. హైదరాబాద్ పోలీసులను ఆశ్రయించిన చిరంజీవి..

Megastar Chiranjeevi: నా ఇజ్జత్ తీస్తున్నారు.. హైదరాబాద్ పోలీసులను ఆశ్రయించిన చిరంజీవి..

Chiranjeevi: ఇటీవల డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీ వీడియోలతో అందరు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు దీనిలో ఉన్నారు. తాజాగా.. టాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు, మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి తన ప్రతిష్ఠ‌కు భంగం కలిగించేలా కొన్ని వెబ్‌సైట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయని హైదరాబాద్ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, తన ముఖాన్ని మార్ఫింగ్ చేసి అశ్లీల (పోర్న్) వీడియోలను సృష్టిస్తున్నారని ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ‘మీనాక్షి’ అనే మహిళతో పాటు ఇతరులతో తాను అసభ్యకరమైన లైంగిక చర్యలలో పాల్గొన్నట్లుగా ఈ వీడియోలను సృష్టించారని ఆయన తెలిపారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News