Nagarjuna: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. కొండా సురేఖపై క్రిమినల్ కేసు విత్ డ్రా చేసుకున్న నాగార్జున..

Nagarjuna: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలకపరిణామం చోటు చేసుకుంది. మంత్రి కొండా సురేఖ ఇటీవల అనేక వివాదాల్నితనదైన శైలీలో పుల్ స్టాప్ చెబుతు వస్తున్నారు. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో నెలకొన్న వివాదంను సారీ చెప్పి పుల్ స్టాప్ చెప్పారు. మరోసారి హీరో నాగార్జున కుటుంబంపై గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.  సారీ కూడా చెప్పారు.ఈక్రమంలో నాగార్జున కొండా సురేఖపై పెట్టిన పరువునష్టం క్రిమినల్ కేసుదావాను నాగార్జున విత్ డ్రా చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు.  ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖ నిర్ణయంపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
 

