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Published: Sep 27, 2026, 08:20 PM|Updated: Sep 27, 2026, 08:20 PM
Actor Varun Tej Visits Kondagattu Anjaneya Swamy Temple Watch Video

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Kondagattu Temple: కొండగట్టు ఆలయంలో హీరో వరుణ్‌తేజ్‌ పూజలు
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