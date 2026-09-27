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Kondagattu Temple: కొండగట్టు ఆలయంలో హీరో వరుణ్తేజ్ పూజలు
Published: Sep 27, 2026, 08:20 PM
|
Updated: Sep 27, 2026, 08:20 PM
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Actor Varun Tej Visits Kondagattu Anjaneya Swamy Temple Watch Video
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