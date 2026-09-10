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Published: Sep 10, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 10, 2026, 05:00 PM
Actor Vijay Deverakonda Called To Use Seed Ganesha For Ganesh Chaturthi 2026 Watch Video

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Seed Ganesha: విత్తన గణపతి నాటాలని హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ పిలుపు
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